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金融科技OppFi協助 不為緊急開支而借貸

【洛杉磯訊】

金融科技公司OppFi的首席執行官Jared Kaplan表示，他希望幫助美國人減輕緊急儲蓄的擔憂。

他表示，OppFi的目標客戶是年收入約5萬美元、擁有銀行賬戶的「美國消費者中位數」。人工智能驅動的OppFi，旨在為那些缺乏傳統選擇的人提供便捷的金融服務。到目前為止，它主要通過銀行提供分期貸款，經過過去五年的持續增長，今年的收入預計將達到4.18億美元。

由於新冠肺炎，許多美國人選擇儲蓄而不是支出，因為疫情引發的恐懼、關閉和成本增加。然而，人們在收到聯邦經濟刺激支票後，銀行賬戶裡的錢也增加了。

他表示，美國有1.5億人，約占美國人口的45%，他們的存款不到1000美元。那些信用狀況不好的人在支付更大的或突發的開支時，會有「完全被拋棄」的感覺。在房地產公司Clever 4月份進行的一項調查中，近63%的受訪者說，他們在疫情期間只能靠薪水生活，沒有能力存錢。1月份Bankrate公布的一項調查顯示，只有不到40%的美國人能夠從儲蓄中意外支付1000美元。報告還發現，人們仍然更樂觀地認為今年他們的財務狀況會更好。

因此他預計，人們會尋求更多的信貸服務，以支付意外支出，尤其是在抵押貸款和學生貸款還款回升之後。他說公司可以「降低民眾的借貸成本，幫助他們積累儲蓄，這樣就不必為超出預算的緊急開支而借貸」。（李梓瑞譯）

美國 儲蓄 貸款

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