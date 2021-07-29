敦促每個人接種疫苗 保護自己、親人和我們的社區

Erica Pan博士，是加州 政府流行病學家及加州公共衛生部傳染病中心副主任。敦促每一個12歲及以上的加州人都有資格接種COVID-19疫苗 。疫苗是我們結束COVID-19疫情 的最重要的方法之一。我敦促每個人都在輪到他們的時候接種疫苗，從而可以保護自己、親人和我們的社區。

在我們的生活已經受COVID-19影響超過一年之時，看到加州人們為結束疫情所做出的卓越的貢獻，我深受鼓舞。

作為醫生與傳染病專家近三十年， 我感到自豪與有幸能行醫治病並致力於優化病人們的健康與福祉。所為州政府的流行病專家， 我有責任保護近4千萬加州人的公共健康，這就是為什麼我認為接種疫苗是極其重要的。

加州人目前可以獲得有三種救命的疫苗，分別由輝瑞—生物科技（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）公司研製。每一種疫苗都是安全的並可以有效為您防護，但是它們之間稍有不同。所有疫苗都經過嚴格的臨床試驗驗證、經美國 食品與藥品監督局批准並且已經被證實可以提供對病毒的防護——尤其是對嚴重疾病、住院及死亡風險的防護。

已經符合資格的加州人應該儘早接種他們可以獲取的來自任何一個生產廠商的疫苗。

當加州領導人以及我們的社區合作夥伴努力在全州範圍內加速COVID-19分發之時，我很高興的告訴大家：截止三月下旬，超過1,700萬劑疫苗已經被注射，接近600萬加州人已經完成接種。

我們明白這是個再壞不過的時機，我們都很想念家人和親友，無法見面實在讓人難過，但這只是暫時，Pan醫師表示。安全有效的疫苗馬上就要問世，一旦有了疫苗，我們就可開始逐步恢復正常生活。醫護工作人員已經精疲力竭，我們每個人都應該立即採取行動，不讓加州的確診人數繼續攀升，協助醫院恢復安全運作，如此需要照顧的人才能得到應得的照顧。

加州人為減緩病毒傳播所做出的努力讓COVID-19病例與住院人數在全州境內下降，其中包括佩戴口罩 、與不同住的人保持6英尺距離以及當輪到自己的時候接種疫苗。

同時，加州也在採取措施來確保我們最易受害的社區能接種。近日，加州公共衛生部宣佈200萬劑COVID-19疫苗已經在加州遭受打擊最嚴重、傳染率與疾病負擔最高的社區中被接種。保護我們最易受害的社區不僅是正確的事，同時為遭受感染最嚴重的人群提供防疫也讓所有的縣在繼續保護公眾健康之時，能夠安全的讓各種活動與商家重新開放。

雖然我們在結束疫情的征程中有了長足的進步，但是大家不能放鬆警惕。我們看到其他州和國家的病例又在上升了。COVID仍然在我們的社區內流行，並且它的變種正在持續威脅著我們所取得的進展。我們已經到了抗擊疫情的最後階段，但是我們必須繼續保護自己和親人，直到能讓更多的人接種疫苗。

加州人可以通過保持警惕來幫助減緩病毒轉播。堅持佩戴合適的口罩是非常重要的。我們需要繼續與不同住的人保持社交距離、洗手並在輪到自己的時候接種疫苗，這樣我們就可以在更安全的時候再次擁抱並重回社交活動之中。

到MyTurn.ca.gov註冊，這裏有12種語言的訊息供您查詢什麼時候、在哪里可以接種疫苗。沒有互聯網的人可以通過撥打（833） 422-4255來預約。熱線提供英文服務，並由第三方翻譯提供超過250種其他語言的幫助。人們也可以聯繫自己的初級保健醫師、當地藥房或公共衛生部門。

接種疫苗人人免費，即使沒有醫保或移民身份也是如此。隨著更多的人接種了疫苗， 我們可以想像加州達到社區免疫並不再需要嚴格公共衛生措施的那一日將不再遙遠。讓我們再接再厲，再多堅持一下，從而最終能夠回到我們所想念的生活裏、所思念的人身邊。

Erica Pan博士是加州政府的流行病學家及加州公共衛生部傳染病中心的副主任。

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