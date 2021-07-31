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核桃市按摩椅專門店 開幕大特價

【洛杉磯訊】

核桃市The Massage Chair Pro按摩椅專門店日前開幕，除推出「開幕大特價」活動，並提供銷售、保固、維修一龍服務，有關優惠詳情可電909-979-9168查詢。

該專門店表示，上班忙碌了一整天，腰酸背痛，壓力爆表，需要好好地舒展筋骨，舒解壓力，一部好的按摩椅，能全面性達成大家的需求。The Massage Chair Pro是由一群專業按摩椅維修技師創立的公司，超過十年維修保養經驗，並通過工廠認證。他們發現大部分消費者，常有疑惑要如何選購一部好的按摩椅，基於他們多年的維修經驗及知識，特別和全美大型按摩椅進口商OSAKI，共同創立一家專為華人服務的按摩椅公司。

The Massage Chair Pro專門店特別選出幾款耐用及功能完備的按摩椅（見圖），特價提供給華人顧客，可到位於Walnut的展示間親身體驗，或上網站WWW.THEMASSAGECHAIRPRO.COM瀏覽產品介紹。專門店設有售後服務，解決買回家後的維修及保養等問題，讓消費者買得安心，用得放心。

The Massage Chair Pro按摩椅專門店地址在20800 Carrey Road, Walnut, CA(近Valley Blvd.,及Lemon Ave.,)。他們正徵求精英技師加盟，有免費培訓。

華人 核桃

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