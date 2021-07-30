華埠服務中心 協助申請加州租房紓困

新冠肺炎疫情 底下，不少租客因失去工作而無力交租，加州政府推行了Covid-19租房紓困計畫，幫助受疫情影響而無力交租的合資格家庭，向房東 支付欠租。華埠 服務中心可協助華裔民眾申請。

華埠服務中心表示，只要房客是因新冠肺炎疫情影響而有資格領取失業救濟金、或家庭收入減少而面臨經濟困難；及有無家可歸或有住房不穩定風險；以及家庭總收入不超過地區中位數收入的80%，即有機會符合申請資格。房客無需擔心合法身份之問題，只要能提供相關的文件即可。

華埠服務中心說，此計畫需要房東及房客共同參與，一旦申請成玏，此計畫將為房客支付從2020年4月1日至2021年3月31日期間所累積的欠租的80%；房東需同意放棄收取剩餘欠租的20%。對房客而言，那就是無債一身輕了；而那些累積下來的水電費等，房客也可申請由此計畫代為清繳。

即使房東不願意共同參與此計畫，房客也可單方面進行申請，如獲批准，也可得到上述期間所欠租金的25%，以達到驅逐保護令之最低要求，解除無家可歸之風險。當然，房東也可參與此計畫，以及邀請符合合資格房客積極參與，共同解決欠租問題。

華埠服務中心是此計畫的地區合作伙伴之一，為申請者在整個申請過程中提供專業的協助及跟蹤服務，而且提供多種語言服務，務使此計畫能惠及更多的合資格家庭。

了解更多相關資訊，可瀏覽HousingIsKey.com，或直接致電華埠服務中心213-808-1796聯絡陸慶美或朱紅霞查詢。華埠服務中心地址767 N Hill St, Suite 400, Los Angeles, CA，辦公時間星期一至星期五上午9時至下午3時。