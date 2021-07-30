虎標萬金油短片 獲泰利獎3金3銀

虎標萬金油品牌大使、職業籃球明星林書豪。

成立於1979年的泰利獎（The Telly Award）是世界最大的電視、電影、廣告等跨娛樂平台的獎項，旨在表揚與鼓勵優質的製作，提升創造性與整體影音素質，今年來自世界各地的知名廣告公司、電視台、製作出版商等，總共近1萬5000件優秀作品參賽，角逐泰利獎獎項。

美國 太子行全美獨家代理的虎標萬金油，美國太子行官方行銷公司Inception Marketing所製作的虎標萬金油短片，在2021年泰利獎中勇奪3金3銀，共獲6個獎項的榮譽。

即使在過去一年疫情影響下，許多行業與產品都受到嚴重的衝擊，虎標萬金油於全美各零售商的銷量，在過去的20多年仍呈現強勢的增長，銷售點數量超越了其他各式外用止痛藥品牌，IRI 表示，虎標萬金油的旗艦產品-虎標特強萬金油 Tiger Balm Ultra Strength Ointment，是美國最暢銷的止痛藥油膏之一。

美國太子行創辦人兼總裁楊應瑞表示：「我們不斷創新，並透過世界頂尖運動明星的虎標品牌大使，如：職業籃球明星林書豪、及體操運動員Kristin Allen，讓人們更了解虎標萬金油如何消除疼痛並提升運動表現。虎標萬金油的以往的品牌大使還有美式足球明星Joe Montana、及Jerry Rice、世界網球冠軍張德培、奧運金牌得主Christian Taylor、和世界攀岩冠軍Sasha DiGiulian。虎標萬金油在各大社交平台建立了超高人氣。

虎標萬金油近百年來，為無數的家庭解決、舒緩各種疼痛，贏得了全球數百萬用戶的信任。除了虎標萬金油外，還有虎標鎮痛貼布、虎標頸肩舒、強力風濕止痛膏、虎油、以及針對高強度運動的虎標Active系列等；無論是運動後肌肉痠痛，還是長時間的辦公室工作造成肩頸痠痛，虎標系列產品針對各種不同狀況，立刻有效消除各部位的痛楚。

美國太子行為虎標萬金油全美總代理近40年，自1983年至今深耕美國市場，不論Walmart、Target、CVS、Walgreen、Rite Aid、GNC，以及各大華人超市 、藥店與Amazon，均可見虎標萬金油系列產品。

坊間假貨流竄，消費者務必認外盒上註記有進口商Prince of Peace Ent., Inc才是有保障的正貨。如有任何疑問，可去電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址popus.com。

另，虎標萬金油於7月29日國際老虎日，宣布領養在新加坡 夜間野生動物園、新出生的馬來亞虎雙胞胎，以提高人們對保護這些極度瀕危物種的認知，繼續盡一份心力。