自然醣褐藻糖膠 幫助化放療病人

隨著時代的轉變，越來越多人信賴具有科研證據為基礎的天然輔助保健品，其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品中脫穎而出，成為近十年化放療輔助品的選擇。

自然醣保健品公司表示，褐藻糖膠天然、無藥性，有助於填補傳統治療上的缺陷和不足，讓病人順利完成療程，重拾健康之路。1996年的第55屆日本 重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，能抑制惡性細胞生長和轉移。

褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力 ，減輕化放療引起的副作用。另從蘑菇的菌絲體萃取的AHCC，被公認為最好的免疫激活成份之一。東京大學的研究者發現，AHCC增加了人體的自然殺手細胞的活性，還加強了淋巴細胞殺手和細胞因子的功效。

自然醣把褐藻糖膠和AHCC兩種天然成分結合，讓人體的免疫力加倍提升，減輕化放療引起的副作用。日本製造的自然醣褐藻糖膠AHCC產品，包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華，並結合了日本的AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。產品更通過美國 FDA及USDA的嚴格進口檢驗。客戶表示在化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用。

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