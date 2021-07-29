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美國科技學院 本周六免費試聽

洛杉磯

美國科技學院自1997年創辦的CAC會計認證課程，網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試，31日周六上午11時免費試聽。

科技發達時代，就業或經營事業，必須掌握好會計報表，隨時調整收支，獲取最大利益。取得會計認證，查看會計報表不求人。白天班、晚上班及周末新班8月14日陸續開課。

美國科技學院提供政府承認的會計認證執照課程，上課期間，完全不需要擔心自己英文程度不夠好，聽不懂、跟不上課程進度，講師授課，使用中英文課本、中文授課解說，中英文考試。

考試範圍有17個項目：新帳戶設置、會計與簿記日常記錄、現金帳、應付帳、應收款、總帳、調帳、銀行對帳、歲末結帳、員工薪資、銷售稅/使用稅、公司所得稅、財務試算表、財務報表與分析、資產折舊方法、庫存管理、政府規例與表格。

該學院提供各時間段上課時間，可依自己的時間來安排，課程只需約3-4個月時間，通過考試取得證書。可去電諮詢詳細訊息及開課日期，美國科技學話電話626-579-2813，網上有詳細課程介紹www.Accountingcert.com，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA。

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