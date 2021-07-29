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San Manuel Casino高山賭場 第一期擴建揭幕

洛杉磯訊
高山賭場擴建項目之一。
高山賭場擴建項目之一。

San Manuel Casino (高山賭場) 日前為第一期擴建項目舉行揭幕，並歡慶其35年來一直以頂級的娛樂為顧客帶來歡樂。兩層全新的博彩空間，將為該賭場增加1500多部老虎機，一個新的高注額博彩廳、全新餐飲選擇、三個新酒吧、以及三家豪華零售店。

高山賭場最初於1986年7月24日以賓果遊戲廳形式開業，在1994年擴展成為一個佔地10萬平方呎的賭場，以老虎機和紙牌遊戲為主。高山賭場從那時候起不斷發展，成為南加州的頂級娛樂場所之一。

San Manuel埃爾印第安部落主席 Ken Ramirez表示：「當我們部落在1986年著手興建一個賓果廳時便相信，如果能夠為部落社區、團隊成員和賓客創造機會，將會締造更好的未來。2021年隨著新擴建工程的開幕，我們會在過去的基礎上繼續努力。」

San Manuel度假村擴建項目的第一階段，將使其整體佔地面積超越70萬平方呎，並帶來第五個，也是最新的高注額博彩廳—「The Enclave」。整體而言，新的擴展項目增添老虎機後，使現場的老虎機總數達到6500部，令高山賭場成為美國西部擁有最多老虎機的賭場。另外還有40個新的賭桌遊戲，其中39個將包括累進獎金邊注，使高山賭場的累進獎金賭桌總數達到123個。賭桌遊戲現時的最高注額為2萬5000美元。

高山賭場總經理Peter Arceo表示：「高山賭場在過去35年來一直致力於創新體驗。當我們在擴建揭幕之際，是一個特別難忘的時刻。因為部落的支持和領導，以及團隊成員的奉獻，開啟了此新篇章。」

賭場預計八月初開張的24小時營業餐廳Serrano Vista Café，將為帶來耳目一新的咖啡館體驗，其中包括風味獨特的奶昔，法式蘸醬三明治，還有具人氣的番茄湯和烤乳酪。

三個新添的酒吧分別名為Aces、Deuces和Overlook。將由常駐調酒師精心調製的雞尾酒，以及自家製作的汽水，還有啤酒和葡萄酒。

高山賭場的零售陣容也獲得擴充，包括男士奢侈品商店HIS、女士奢侈品精品店HERS，以及科技與旅行配件商店CACHE &CARRY。

San Manuel Casino是南加州的一站式娛樂和玩耍去處。賭場離洛杉磯市中心僅60分鐘車程，每年有數以百萬計的客人到此玩最新款的老虎機、拉斯維加斯風格的21點遊戲、高限額博彩、娛樂節目、豐盛的餐飲，以及慷慨的玩家獎勵計畫。瞭解更多訊息，可上網到www.SanManuel.com並通過Twitter, Instagram和Facebook追蹤他們的動向。賭場地址是777 San Manuel Blvd, Highland,CA 92346，電話800-359-2464。更多資訊可訪問www.sanmanuel.com/san-manuel-casino-resort-expansion

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