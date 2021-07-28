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東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

歐米茄 擔任東京奧運會官方指定計時

【洛杉磯訊】

經歷了許多波折， 東京奧運終於如期而至。奧運忠實夥伴歐米茄OMEGA，除了擔任東京奧運會官方指定計時，更推出紀念版「海馬潛水300米東京2020腕錶 (見圖)」，從材質到錶面設計都藏滿具紀念意義的小細節。

昌興珠寶代理歐米茄名錶多年，提供星座系列、 碟飛系列、超霸系列；以及奧運系列限量版腕錶，具收藏價值 。

「東京2020」海馬系列Seamaster 300 潛水錶特別版，呈現獨特的藍色，其靈感源自2020年東京奧運會會徽。腕錶採用精鋼製成，錶殼為42毫米，搭配藍色陶瓷潛水錶圈，上飾有白色琺琅潛水刻度。

錶盤採用白色陶瓷製成，經拋光處理，並飾以鐳射雕刻的波紋圖案，層次豐富。錶盤6點位設有日曆窗，「Seamaster」字樣則飾以紅色。藍色指針與小時刻度覆有白色Super-LumiNova夜光塗層。精鋼錶鏈經拋光和拉絲工藝處理，與錶殼緊密契合，渾然一體。 腕錶的藍寶石玻璃錶背印有2020年東京奧運會會徽，這款獨特的腕錶以特製奧運禮盒承載，配有天文臺認證卡，並享有五年保修服務。

自1932年以來，歐米茄已28次榮耀擔任奧運會正式計時。東京奧運會將是歐米茄第29次肩負奧運會正式計時的重任。歷經近90年賽事計時經驗，歐米茄將再次以創新精神、精準品質以及無限的熱忱，精確記錄奧運賽場上的每一精彩時刻。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址 www.chonghing.com。

東京奧運 聖蓋博 香港

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