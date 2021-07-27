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巴沙迪那私立學校 幼兒園至高中招生

【洛杉磯訊】

著名私立學校雷納森學校（Renaissance Academy），位於巴沙迪那市，提供幼兒園至高中12 年級教學，執教老師來自加州理工、加大柏克萊分校等名校。

長期以來該校以「Leading Education Tomorrow」引領超前教育理念，其獨特的個性化製定教育，創新的機器人STEM 項目、還有其籃球野貓隊多次榮獲Wooden Award 及加州南部 4AA 區賽季冠軍、及精彩的無國界夏冬令營、線上國際教育等課堂，使學生能夠輕鬆快捷獲得好的學習成績及文憑，並順利申請名牌大學。

校園風光優美，離洛杉磯市中心 20分鐘的車程，交通便利。學校毗鄰世界名校加州理工大學( California Institute of Technology-Caltech)， 更是當地著名高端社區私立 A 類學校，以及WASC 西部聯盟教育品牌20 多年的認證優質會員，每年都有很多學生慕名來就讀。去年雷納森學校的學生 Koat 榮獲籃球 Wooden Award（美國大學生籃球運動員最高榮耀獎）學生年度最佳球員，並被斯坦福大學錄取。今年就有來自歐洲國家的 18 個學生因籃球球技出色而報名就讀。

雷納森學校，不僅從聽、說、讀、寫各個方面，有系統的教授純正美式英語(課程)，而且所有的課程常採用小班精英教學方式（師生比率1：6）。學校非常注重學生的各項潛能開發及良好的身體、心理培養，還有幼兒早期教育，除了閱讀、寫作、數學及地理的基礎領域外，還向幼兒傳授科學、藝術、體育和培養的主題，這些早期課程，為學生在整個教育和職業生涯的成功打下良好基礎。

美國雷納森學校表示，該校75%的學生榮獲總統卓越教育獎，86% 的學生被美國前 100 名大學錄取，90%的學生是優等生，而大學錄取率更是高達 98%。而學校的籃球隊，每年更是讓許多學生慕名而至。

洽詢電話(626) 765-9358，詳情可上網 https://renaissanceacademy.com。

教育 加州 美國

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