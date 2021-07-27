世華婦女會洛城分會 疫後舉辦首次實體會

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯 分會，疫情後首次舉行實體活動，日前在實爾博物館 舉行七月份的理監事會議，會員出席踴躍，共有36位會員參加，會中商討八月份實體活規劃，9月份如何與僑界共冋舉辦雙十慶祝活動，也探討參加12月台北舉行的世華全球年會的可能性，另外也討論疫後該會如何協助會員及社區的經濟振興。

除此之外一同與會的還有從台灣 來訪的華董分會創會會長翁素蕙，從休士頓來訪的美南分會副會長何真，相互交流並討論合作的可能性。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲表示，該會宗旨為團結全球華商婦女，凝聚共識、貢獻才智。透過組織平台建立人際網絡、掌握脈動、經驗交流、資源共享。因應時代快速變動，主動汲取新知，培養華商婦女領導統御及管理能力。提昇華商婦女在全球的經濟競爭力，並促進各國對華商婦女權益之保障。協助推動國民外交，增進國際文化及商機交流，積極發展國際經貿合作。

開會討論議題之外，同時由寶爾博物館董事長劉秀枝的安排下，參觀該館現正展出的「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳卿黃福壽雙人展」，在專業導覽人員的介紹解說下，對兩位大師用金和玉這兩種截然不同的媒材，不約而同，不謀而和地創意，雕刻出許多精美佳作，感受到兩位藝術家對人生的感悟。除比之外所有參與會員，也在博物館中完成自己彩繪的陶藝作品。之後轉往Newport Beach的Roger Garden觀賞庭院花卉園藝之創作，是場充實的藝術知識之旅。