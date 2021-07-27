我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

防美中關係失控 王毅設3底線

世華婦女會洛城分會 疫後舉辦首次實體會

【洛杉磯訊】

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，疫情後首次舉行實體活動，日前在實爾博物館舉行七月份的理監事會議，會員出席踴躍，共有36位會員參加，會中商討八月份實體活規劃，9月份如何與僑界共冋舉辦雙十慶祝活動，也探討參加12月台北舉行的世華全球年會的可能性，另外也討論疫後該會如何協助會員及社區的經濟振興。

除此之外一同與會的還有從台灣來訪的華董分會創會會長翁素蕙，從休士頓來訪的美南分會副會長何真，相互交流並討論合作的可能性。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲表示，該會宗旨為團結全球華商婦女，凝聚共識、貢獻才智。透過組織平台建立人際網絡、掌握脈動、經驗交流、資源共享。因應時代快速變動，主動汲取新知，培養華商婦女領導統御及管理能力。提昇華商婦女在全球的經濟競爭力，並促進各國對華商婦女權益之保障。協助推動國民外交，增進國際文化及商機交流，積極發展國際經貿合作。

開會討論議題之外，同時由寶爾博物館董事長劉秀枝的安排下，參觀該館現正展出的「金雕玉琢：台灣雕刻大師吳卿黃福壽雙人展」，在專業導覽人員的介紹解說下，對兩位大師用金和玉這兩種截然不同的媒材，不約而同，不謀而和地創意，雕刻出許多精美佳作，感受到兩位藝術家對人生的感悟。除比之外所有參與會員，也在博物館中完成自己彩繪的陶藝作品。之後轉往Newport Beach的Roger Garden觀賞庭院花卉園藝之創作，是場充實的藝術知識之旅。

博物館 台灣 洛杉磯

上一則

前聯邦參議員鮑克塞 屋崙遇襲被搶

下一則

SPAC上市快 私募預告降風險

延伸閱讀

華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放

華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放
紀念Gayle Garner Roski 寶爾博物館7/24起展「洛杉磯的禮物」

紀念Gayle Garner Roski 寶爾博物館7/24起展「洛杉磯的禮物」
寶爾博物館特展「洛杉磯的禮物」24日開幕

寶爾博物館特展「洛杉磯的禮物」24日開幕
洛城新語／物價不斷走高 只是短期現象？

洛城新語／物價不斷走高 只是短期現象？
全美華商總會頒發30名績優學生獎學金 每人千元

全美華商總會頒發30名績優學生獎學金 每人千元
全美華商總會向30名績優大中學生頒發獎學金

全美華商總會向30名績優大中學生頒發獎學金

熱門新聞

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
2019年9月，Judith Blackwell宣誓入職，馬世雲在旁監督。（加州財長辦公室）

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

2021-07-21 12:40
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

2021-07-25 15:36
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）

USC校長官邸 華商陳天橋2500萬買下 打破聖瑪利諾交易紀錄

2021-07-20 02:20
被養父、哥哥性侵至懷孕，女孩提吿。（Pexels）

住寄養家庭遇色魔兄、父至懷孕 20年後她不再沉默

2021-07-22 17:00

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國8金竄升第一 中國居第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國8金竄升第一 中國居第三
中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金

桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金