方見堯律師談剝奪孩子的繼承權

剝奪孩子的繼承權,絕對不是一個簡單的決定,做出這困難決定的人需要明白,要合法剝奪孩子的繼承權並非易事。

方見堯律師表示,有時候父母認為他們別無選擇,只能剝奪孩子的繼承權。

他們可以用許多不同的原因來決定這一點,例如孩子的犯罪行為、吸毒或僅僅是徹底崩潰的親子 關係。

由於剝奪遺產不是人們輕易會做出的行為,並且確保剝奪遺產是他們的真正意願,因此遺產法已經發展到不容易剝奪孩子的繼承權。規則因州而異。

方律師表示,最近Wills, Trusts & Estates Prof Blog分享了一些提示,How to disinherit a Child: 5 Tips to do so Successfully,即如何剝奪孩子的繼承權的5個提示幫助成功:包括(1)聘請律師以確保你遵守你所在的州法律。(2)確保你的遺囑執行人或受託人有書面記錄,用來確定你做出決定的理由並提供證據。(3)你可能不希望過於具體說明你剝奪孩子繼承權的理由,除非你所在州的法律要求。在某些州,如果孩子可以證明其原因是事實不正確,那麼他們可以要求部分遺產。(4)考慮你是否想在去世前告訴孩子。有時候,最好不要讓他們感到驚訝。但是有時告訴孩子他被剝奪了繼承權可能會導致更多問題。(5)不要完全剝奪孩子的繼承權,反而給他或她一部分遺產可能會更好,並在你的遺囑中加入不可興訟的條款。

可參考Wills, Trusts & Estates Prof Blog (June 26, 2018) "How to disinherit a Child: 5 Tips to do so Successfully"。