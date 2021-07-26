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方見堯律師談剝奪孩子的繼承權

【洛杉磯訊】

剝奪孩子的繼承權，絕對不是一個簡單的決定，做出這困難決定的人需要明白，要合法剝奪孩子的繼承權並非易事。

方見堯律師表示，有時候父母認為他們別無選擇，只能剝奪孩子的繼承權。

他們可以用許多不同的原因來決定這一點，例如孩子的犯罪行為、吸毒或僅僅是徹底崩潰的親子關係。

由於剝奪遺產不是人們輕易會做出的行為，並且確保剝奪遺產是他們的真正意願，因此遺產法已經發展到不容易剝奪孩子的繼承權。規則因州而異。

方律師表示，最近Wills, Trusts & Estates Prof Blog分享了一些提示，How to disinherit a Child: 5 Tips to do so Successfully，即如何剝奪孩子的繼承權的5個提示幫助成功：包括(1)聘請律師以確保你遵守你所在的州法律。(2)確保你的遺囑執行人或受託人有書面記錄，用來確定你做出決定的理由並提供證據。(3)你可能不希望過於具體說明你剝奪孩子繼承權的理由，除非你所在州的法律要求。在某些州，如果孩子可以證明其原因是事實不正確，那麼他們可以要求部分遺產。(4)考慮你是否想在去世前告訴孩子。有時候，最好不要讓他們感到驚訝。但是有時告訴孩子他被剝奪了繼承權可能會導致更多問題。(5)不要完全剝奪孩子的繼承權，反而給他或她一部分遺產可能會更好，並在你的遺囑中加入不可興訟的條款。

如果你想知道設保人信託或非設保人信託是否更適合你，可聯繫遺產規劃律師。

可參考Wills, Trusts & Estates Prof Blog (June 26, 2018) "How to disinherit a Child: 5 Tips to do so Successfully"。如有任何資產規劃的相關問題，可電626-587-2088查詢詳情，或可登陸方見堯律師YouTube頻道的https://youtu.be/YA2c09cz-Gc「識法有方」觀看相關視頻。

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