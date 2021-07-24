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爾灣 小樹苗雙語蒙特梭利國際學校開幕

【洛杉磯訊】

在灣區科技重鎮頗有聲名的「小樹苗雙語蒙特梭利國際學校」，進駐爾灣開設新校，日前隆重開幕。為慶祝新校成立特提供新校睦鄰優惠。

該校佔地3英畝，室內4萬呎的教學空間提供多樣的教學和兒童遊戲設施，為2-6歲的孩子們提供全天、半天高質量，多元化和多種語言的教學。

加州財務長馬世雲代表Melissa fox ，爾灣社區委員會Lauren Johnson Norris、州眾議員 Cottie Petrie Norris、共同創辦人Jerry陳、州眾議員崔錫浩、州眾議員羅達倫(Evan Low)、爾灣市副市長金太美(Tammy Kim)，共同創辦人 Teresa賴、該校總裁Janice葉（見圖左起），及洛杉磯社區學院學區理事方樹強(Mike Fong)皆出席開幕儀式。其中加州參議員Dave Min代表Matt kern以中文致詞反映該校雙語教學精神，引發一陣歡呼。

小樹苗國際學校總裁Janice葉表示，教育研究證明，幼兒教育是一個人成長和未來發展的重要基礎。該校特色是中英雙語教學，滿足華人希望子女不忘傳統文化的根本，也為未來中文是國際交流的重要語言準備，採用沉浸式雙語教學。在北加州矽谷一帶頗負聲名而拓展到7家分校。有鑑於爾灣年輕夫婦多，特別選在爾灣開設第一所南加分校服務社區需求。

該校共同創辦人Jerry陳老師表示，該校校長由蒙特梭利認證。 課堂教師接受蒙特梭利教師教育培訓，擁有教育、哲學、人文、語言和藝術方面的學士學位，有些擁有碩士學位，甚至博士學位。 每間教室都有中文、英語老師同時教學，貫徹國際蒙特梭利學校開放性、文化多樣性、內在價值觀和自信的教學理念。確保孩子的學習成功，培養孩子天生的好奇心和對學習的熱愛。鼓勵學生在學習過程中冒險、提出問題並且不要害怕失敗。

該校共同創辦人Teresa賴致詞時感謝家長們的支持和信任，小狀元/小樹苗走過16年屹立不搖，在這充滿挑戰的一年，把危機視為轉機，堅守教育的崗位、持續努力實踐教育理念，迎接美好的未來。

新校提供的睦鄰優惠是：註冊免第一年註冊費，價值200元及註冊禮物。有關詳情可電（949）392-2986，地址1 Doppler, Irvine。

教育 爾灣 加州

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