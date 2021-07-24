確診病例激增 未打疫苗民眾趕緊接種

由於具有高度傳染性的 Delta變異病毒導致 COVID-19 病例激增，口罩令正在許多城市重新執行。

雖然聯邦疾病控制與預防中心（CDC ）表示，完全接種疫苗 的人，在公共場所可以不用戴口罩，但建議所有人無論是否接種疫苗，在室內公共場所都需要戴口罩。

根據報導，加州 在6月15日全面重啟後，就不再使用重啟藍圖，藍圖原來分為黃、橙、紅、紫四階段，按照疫情從輕到重依次排列，紫色是最嚴重的階段。那麼以洛杉磯縣和加州其他16縣目前的疫情情況，都處在最嚴重的紫色階段。

根據加州衛生局，加州七天單日平均每10萬人確診人數，在未打疫苗人群中為6.3，在打了疫苗的人群中為1.1。洛縣陽性檢測率較6月15日時增長已超過十倍。僅21日新增的2551例感染者中，83%的人年齡低於50歲。

全美新冠感染病例最近一周激增70%，聯邦疾病控制與預防中心（CDC）於日前緊急呼籲，尚未打疫苗的民眾趕緊接種疫苗，尚未打第二針的民眾抓緊時間完成第二針。CDC防疫專家表示，如果你還沒有接種疫苗，你將自己、家人以及社區處於高風險中，不僅自己容易感染，而且感染的情況也更嚴重。即便是已接種疫苗的人群仍須防護，降低感染風險。

Delta現在在全國蔓延，其傳播性更强，更容易攻擊接種率較低的群體和地區，現在全美數據顯示，在過去不到一個月全國感染Delta病毒，占感染率從26%上升到57%。CDC州、部落、地方支持中心主任Jose Montero博士表示，無論是輝瑞、莫德納和嬌生，都可以有效抵禦Delta病毒。

CDC數據顯示，已接種輝瑞和莫德納疫苗的人群中90%已完成兩針，第二針接種後兩周後就可以完全發揮其有效性，有效性至少達到90%，可以保護接種群體免受重大疾病侵擾，包括具有高度傳染性的Delta病毒。但疫苗必須完全接種，否則難以達到最大的抵禦能力，現在全國的疫苗非常充足，在接種第一針之後一定要完成第二針。哪怕已錯過了時間，還是要接種，永遠不會晚。

目前加州多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等，都有提供該項服務。

無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，可登入世界新聞網點擊「WJ疫苗諮詢站」網頁，查閱「加州這些接種點，無需預約可打疫苗」的新聞，直接點擊文章內的網址https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢，或電 1-833-422-4255預約接種疫苗。所有年滿12 歲已接種疫苗的加州人均符合資格，了解詳情可瀏覽COVID19.CA.GOV。

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