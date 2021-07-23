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快註冊 中美會計師協會周末兩天盛會

洛杉磯訊
左起新任會長牛培彥、理事陳湘美、現任會長黃傑峰、秘書長黃晨。
左起新任會長牛培彥、理事陳湘美、現任會長黃傑峰、秘書長黃晨。

中美會計師協會為慶祝10周年，本周末7月24日，25日下午2點到6點15分，將舉辦連續兩天的線上專業博覽會，採用ZOOM Meeting形式，只要掃描二維碼或ZOOM Meeting ID：872 5364 1780，即可觀看精彩的講座及參加豐富獎品的抽獎活動。

兩天盛會特邀請5位國稅局的官員，與大家分享普通納稅人所關心的各個方面的稅務事宜，其中有兩位國稅局專員中英文俱佳；另外還請來了會計師、律師、理財專家、銀行家、醫生、企業家代表一共17位各個領域的專家演講。包括黃晨稅務師演講主題：拜登新稅法年中回顧和2021年稅務規畫。童志敏會計師/律師演講主題：最新的避免遺產認證方法。龐獻清會計師演講主題：公司類型與稅務規畫分析。黎秋燕會計師演講主題：走進資本市場新寵SPAC。CTBC BANK 負責人Amy Chen演講主題：Bank loans and leverage to purchase Life insurance as an asset class。蔣安邦醫生演講主題：老年健康與醫療管理。企業家張祥華演講主題：贏得尊重。

因疫情的關係，很多活動都沒有辦法面對面舉行，中美會計師協會在會長黃傑峰會計師的帶領下，成功的舉辦了數場給會計師會員們的線上CPE教育課程，線上專業演講會，包括此次的線上專業博覽會。會中將歡迎新會長牛培彥會計師上任。

協會每一年的盛會都少不了的就是抽獎，今年有高級Gaming Monitor，專業大型天文望遠鏡，琉璃藝術品和Swarovski等大大小小很多獎品。

中美會計師協會集中了來自美國、中國、台灣、香港、東南亞等不同地區的華裔會計師，及金融界、地產界以及教育界的人士參加，是一個多元化，專業性強的精英團隊。有意加入中美會計師協會的專業人士，可發郵件到[email protected]，也歡迎訪問網站WWW.CACPAA.ORG

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