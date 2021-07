快註冊 中美會計師協會周末兩天盛會

左起新任會長牛培彥、理事陳湘美、現任會長黃傑峰、秘書長黃晨。

中美會計師協會為慶祝10周年,本周末7月24日,25日下午2點到6點15分,將舉辦連續兩天的線上專業博覽會,採用ZOOM Meeting形式,只要掃描二維碼或ZOOM Meeting ID:872 5364 1780,即可觀看精彩的講座及參加豐富獎品的抽獎活動。

兩天盛會特邀請5位國稅局 的官員,與大家分享普通納稅人所關心的各個方面的稅務事宜,其中有兩位國稅局專員中英文俱佳;另外還請來了會計師、律師、理財專家、銀行家、醫生、企業家代表一共17位各個領域的專家演講。包括黃晨稅務師演講主題:拜登新稅法年中回顧和2021年稅務規畫。童志敏會計師/律師演講主題:最新的避免遺產認證方法。龐獻清會計師演講主題:公司類型與稅務規畫分析。黎秋燕會計師演講主題:走進資本市場新寵SPAC。CTBC BANK 負責人Amy Chen演講主題:Bank loans and leverage to purchase Life insurance as an asset class。蔣安邦醫生演講主題:老年健康與醫療管理。企業家張祥華演講主題:贏得尊重。

因疫情的關係,很多活動都沒有辦法面對面舉行,中美會計師協會在會長黃傑峰會計師的帶領下,成功的舉辦了數場給會計師會員們的線上CPE教育 課程,線上專業演講會,包括此次的線上專業博覽會。會中將歡迎新會長牛培彥會計師上任。

協會每一年的盛會都少不了的就是抽獎,今年有高級Gaming Monitor,專業大型天文望遠鏡,琉璃藝術品和Swarovski等大大小小很多獎品。

中美會計師協會集中了來自美國、中國、台灣 、香港、東南亞等不同地區的華裔會計師,及金融界、地產界以及教育界的人士參加,是一個多元化,專業性強的精英團隊。有意加入中美會計師協會的專業人士,可發郵件到[email protected],也歡迎訪問網站WWW.CACPAA.ORG。