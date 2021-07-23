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大眾汽車預計：2030年一半銷量是電動汽車

洛杉磯訊

德國汽車製造商大眾表示，預計到2030年，其銷量的一半將是電池電動汽車。該公司表示到2040年，其在主要市場的新車幾乎100%都應該是零排放汽車。這些目標是大眾汽車到2050年、實現完全碳中和的更廣泛目標的一部分。

該公司表示，將致力於開發軟件，以幫助提高利潤，因為該公司專注於將其汽車從內燃機轉向電池運營。大眾汽車已撥款730億歐元(864億美元)，用於2021年至2025年之間的技術開發。

大眾汽車還宣布到2025年，開發一個可以在大眾集團所有汽車上使用的軟件平台。到2030年，軟件可能成為汽車行業的主要收入來源，預計未來10年將有多達4000萬輛汽車在該集團的軟件平台上運行。該平台將提供各種功能，如統一的信息娛樂系統、和將轉向控制轉交給汽車的能力。

為了進一步提升其電動汽車產品，大眾宣布將建立一個「受控電池供應鏈」，在2030年前引入統一的電池格式，並在歐洲各地開設60千兆電池工廠。位於瑞典Skellefteå的第一家工廠將由Northvolt運營，預計將於2023年開始生產。大眾汽車將與中國電池專家Gotion高科技公司合作，在德國開設第二家千兆電池工廠，預計於2025年投產。

這家汽車製造商已經開始推出全電動汽車。2019年，該公司的全電動ID.3車型在預售中銷售一空。世界各地的汽車製造商也都在競相向電氣化轉型。（李梓瑞譯）

汽車 德國 瑞典

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