我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

中國信託銀行 12個月網路定存年利率0.60%

本報訊

中國信託銀行（CTBC Bank）最新推出12個月網路定存0.60%年利率 ，客戶可以透過電腦或手機，一周7天24小時網上開戶，網上開戶過程不超過五分鐘，即可完成開戶手續，體驗安全便利的數位金融服務。

中國信託銀行全美共有14家實體分行遍及加州、紐約州及紐澤西州，今年年底將於南加州增加兩家實體分行，提供客戶更多分行據點。同時擴大服務網絡，銀行也投入大量資源整合開發新數位網路銀行，目前提供五個州居民可透過網上開戶，即日起華盛頓州(WA)及德州(TX)居民可透過網上銀行開戶，享有銀行所提供的多項金融產品服務及優惠。

同時，銀行將持續向其他州當地主管機關提出申請，未來將陸續開放全美各州居民網上開戶功能，讓客戶無論何時何地，都可安心使用數位銀行所供的各項金融交易。數位銀行對華人帶來更多便利性， 許多往返美國及亞洲各地的華人，均可透過數位銀行開設帳戶、轉帳及繳交帳單，完全掌握個人的理財交易。

除了網路定存帳戶，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率，並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，查詢帳戶餘額，帳戶轉帳，帳單支付，手機照相存入支票等功能，讓你不用出門也可完成一般日常銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過五萬五千台的自動提款機提款並且免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款申請也可透過網路直接申請，系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料，申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

美國中國信託銀行擁有母行強大資金及資源做後盾，為企業建構國際化、多角化的版圖、提供個人全球性及全方位的金融服務。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。了解更多詳情可上網www.ctbcbankusa.com ，體驗線上開戶及申請房屋貸款。

中國 美國 貸款

上一則

房價屢創新高買家疲累 灣區交易放緩

下一則

大眾汽車預計：2030年一半銷量是電動汽車

延伸閱讀

高房價逼建商縮手買家退場 建築許可證、房貸申請雙降

高房價逼建商縮手買家退場 建築許可證、房貸申請雙降

美國護照持有者放寬性別選擇 但仍不可選「X」

美國護照持有者放寬性別選擇 但仍不可選「X」
理財Q&A／創造被動收入 不必費力工作

理財Q&A／創造被動收入 不必費力工作
中國信託銀行擴大網上開戶版圖

中國信託銀行擴大網上開戶版圖
中國信託銀行 網上開戶享優惠

中國信託銀行 網上開戶享優惠
低收入買房不易 推動可負擔買房成拜登新難題

低收入買房不易 推動可負擔買房成拜登新難題

熱門新聞

因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
2019年9月，Judith Blackwell宣誓入職，馬世雲在旁監督。（加州財長辦公室）

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

2021-07-21 12:40
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

2021-07-19 02:18

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧