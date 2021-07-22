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聖迪馬斯 全新豪華社區開始預售

聖迪馬斯訊

豪華住宅建築商Grandway Residential，在聖迪馬斯 (San Dimas) 推出一批全新的山麓豪華莊園Brasada Estates，限量預售現已開始。銷售中心已開放，在8月初樣品屋（見圖）開放之前，歡迎先前往參觀這由65套住宅組成的全新封閉式華麗社區。

展示中心提供互動工具，參觀民眾可先探索定制的內飾設計平面圖，觀看建築，並體驗社區的全景。

Brasada Estates豪華莊園，坐落在聖蓋博谷的聖迪馬斯（San Dimas），有原始自然環境的山坡和樹木茂密的峽谷，置身其中可以享受到秀麗的風景。Brasada Estates豪華莊園規畫在277英畝土地上，可欣賞到洛杉磯市中心全景。

穿過山坡社區莊嚴的大門，全新豪宅擁有一流的歐式家居設計和卓越的工藝，在豪華莊園的一層和兩層的構建規畫中，可以體驗到卓越的設計，室內大約4476呎到6261呎，從4到6間臥室，4到6.5間浴室，3個車庫。根據計畫，這些房屋擁有充裕的空間，包括庭院，大休息室，寬敞的房間，正式餐廳，烹飪廚房，早餐房和步入式餐具室。附帶多處帶頂棚的露台提供室內外娛樂空間，而主臥房更具備私人逃生設施。

由建築師Danelian Associates設計的此豪華莊園價格從260萬美元起，將提供各種個性化選擇，例如第二個廚房，擴展的寬敞房間，額外的臥室或書房，泳池浴缸和葡萄酒儲藏室。並且每個豪宅都配有樓下的主人套房。有興趣瞭解更多細節可至網站www.danielian.com瀏覽。

Brasada Estates 的銷售中心位於 Cataract Ave 和 Foothill Blvd. 附近，距離 210 和 57 號高速公路交界處5分鐘路程，地址位 1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773。

可訪問 www.BrasadaEstates.com 加入興趣列表， 可成為首批體驗這個豪華社區的人，並可隨時掌握最新資訊， 包括8月初樣品屋的盛大開幕。如需更多信息，可電 (833) BRASADA 或發送電子郵件至 [email protected]，並關注 Facebook 和 Instagram @brasadaestates。有經紀人合作。

Grandway Residential 是 Grandway Group 的開發部門，以建造豪華住宅而聞名，這些住宅遍布南加州。對優質住宅建築工藝的承諾延續到公司的新住宅社區，在為每位房主帶來完美家園的推動下，Grandway Residential 以成為美國住宅建築傳統的一部分而自豪。

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