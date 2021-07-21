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Walgreens加速處方藥當日配送

【洛杉磯訊】

近日Walgreens 大型零售連鎖藥店，將其當日處方藥遞送服務，擴展到全國「幾乎所有商店」，因為它試圖在製藥領域擊敗競爭對手。

該公司宣布，現在向客戶提供「一周中的任何一天，在幾個小時內將處方藥送到家門口」的業務。在患者補充符合條件的處方後，他們可以通過 Walgreens 網站或應用程序註冊當日送達。但是他們仍將根據地點收取不同的送貨費。

去年年底，Amazon開設了自己的在線藥店，允許客戶訂購藥物或處方藥，並在幾天內送貨上門。

CVS、Walgreens 和 Rite Aid 等大型零售連鎖藥店，依靠他們的藥店來獲得源源不斷的購物者，購物者可能會在購藥時購買零食、洗髮水或雜貨等。在過去的一年裡，每家公司都提升了其在線服務，並大力宣傳其提供處方藥和其他商品的能力，尤其是當疫情期間消費者被迫居家隔離時。

為了脫穎而出，Walgreens 現在正在加快他們的送貨服務，並通過節省成本的計劃來削弱競爭對手。

就在上個月，Amazon和Walmart推出了幾乎相同的計劃，宣稱 Prime 和 Walmart+ 會員可以更好地獲得常用處方藥，同時在不依賴保險的情況下提供折扣。（劉柏江譯）

Amazon 疫情 保險

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