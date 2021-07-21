我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

Metro 25 年來首次重新設計其公交系統

【洛杉磯訊】

洛杉磯大都會交通管理局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）表示，Metro 一直致力於讓大眾的公交系統變得更好。

現Metro 25 年來首次重新設計其公交系統。目標是能更快、更頻繁、更可靠地到達民眾想去的所有地方。

他們已對服務進行調整，以便為民眾帶來更好的公交體驗。他們重新調整了線路，以 更好地配合旅程模式，同時增加車次， 以實施NextGen巴士計劃的第二階段。

以下的線路將在平時的工作日、周六、和周日增加班次：2、 4、14、16、18、20、 28、30、33、37、40、45、 51、53、 60、 66、 70、 78、79、81、90、96、106、108、125、127、 128、152、 155、158、161、162、164、165、166、180、182、200、204、 205、 207、210、212、217、218、222、224、 232、233、 234、 236、 240、 244、 251、256、260、266、287、294、 501、603、605、617、662。665、690、720、754、761、901。

在工作日，以下線路將增加班次：62、 92、94、105、 110、111、 117、130、154、 169、 202、230、 242、243、 265、 267、268、 487、 489、 577、704、 854、910。

在周六，以下線路將增加班次：115、 230、242、 243。在週日，以下線路將增加班次：105。以下線路没有線路變化，只是合併了巴士站：35、 38、 48、55、 92、164、 165、 460。同時他們正在修改一些巴士線路的服務。

另外，查詢地鐵A、B、C、L、D、E的起點終點等交通信息，可電323-GO.METRO (323-466-3876)，客戶服務可電1-866-827-8646，或電1-888-950-7233獲取有關未來改進的更新。

洛杉磯縣大都市區交通管理局地址在One Gateway Plaza，Los Angeles, CA 90012-2952，電話213-922-6000。

洛杉磯 大都會 地鐵

上一則

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

下一則

影藝行業同意強制劇組成員接種疫苗

延伸閱讀

洛杉磯縣政府除頒布口罩令 也強調打疫苗更有效

洛杉磯縣政府除頒布口罩令 也強調打疫苗更有效
洛杉磯國際機場耗資2.3億 改善第6號航廈的旅客體驗

洛杉磯國際機場耗資2.3億 改善第6號航廈的旅客體驗
至少28死40傷 宰牲節將至 巴基斯坦返鄉巴士出重大車禍

至少28死40傷 宰牲節將至 巴基斯坦返鄉巴士出重大車禍
金山疫情好轉 31路公車、輕軌M線 陸續復駛

金山疫情好轉 31路公車、輕軌M線 陸續復駛
洛杉磯國際機場待航區擬東移至57公路 噪音不減 眾城市反對

洛杉磯國際機場待航區擬東移至57公路 噪音不減 眾城市反對
紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

熱門新聞

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

2021-07-19 02:18

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」