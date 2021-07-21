Metro 25 年來首次重新設計其公交系統

洛杉磯 縣大都會 交通管理局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）表示，Metro 一直致力於讓大眾的公交系統變得更好。

現Metro 25 年來首次重新設計其公交系統。目標是能更快、更頻繁、更可靠地到達民眾想去的所有地方。

他們已對服務進行調整，以便為民眾帶來更好的公交體驗。他們重新調整了線路，以 更好地配合旅程模式，同時增加車次， 以實施NextGen巴士計劃的第二階段。

以下的線路將在平時的工作日、周六、和周日增加班次：2、 4、14、16、18、20、 28、30、33、37、40、45、 51、53、 60、 66、 70、 78、79、81、90、96、106、108、125、127、 128、152、 155、158、161、162、164、165、166、180、182、200、204、 205、 207、210、212、217、218、222、224、 232、233、 234、 236、 240、 244、 251、256、260、266、287、294、 501、603、605、617、662。665、690、720、754、761、901。

在工作日，以下線路將增加班次：62、 92、94、105、 110、111、 117、130、154、 169、 202、230、 242、243、 265、 267、268、 487、 489、 577、704、 854、910。

在周六，以下線路將增加班次：115、 230、242、 243。在週日，以下線路將增加班次：105。以下線路没有線路變化，只是合併了巴士站：35、 38、 48、55、 92、164、 165、 460。同時他們正在修改一些巴士線路的服務。

另外，查詢地鐵 A、B、C、L、D、E的起點終點等交通信息，可電323-GO.METRO (323-466-3876)，客戶服務可電1-866-827-8646，或電1-888-950-7233獲取有關未來改進的更新。

洛杉磯縣大都市區交通管理局地址在One Gateway Plaza，Los Angeles, CA 90012-2952，電話213-922-6000。