世界日報 跨國資產規劃線上講座

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【洛杉磯訊】由世界日報舉辦的「跨國資產規劃」講座，將在7月30日（星期五）下午7時舉行，這是本報今年牛年理財講座的第五場，特邀紐約人壽資深財務顧問廖彬淳講解，幫助民眾對跨國資產規劃有初步的認識，並瞭解財務規劃的重要性，為需要者答疑解惑；免費參加及線上諮詢。

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以下是此次要講解的內容：1. 跨國資產的轉移帶來的法務和稅務問題。2. 外國人如何正確地籌建公司和信托。3. 跨國婚姻的家庭規劃。4. 外國人 NRA 的稅務策略。5. 跨國資產的傳承及遺產規劃。6. 跨國資產規劃中常犯的致命錯誤。

如今因為交通發達以及網路的廣泛應用，我們所生活的世界可以說是越來越小，地球村的概念也逐漸變成了現實，一個家庭中，可能父母、子女都分散在不同的國家和地區生活、工作、亦或是投資 、累積財富。那麼有朝一日，若你或你的家人想要把整個家族資本在美國 匯總起來，這就無疑會面臨到稅法問題。

2019年末、2020年初，美國肥爸（Fbar）、肥咖（Fatca）新稅法開始執行。如果你是美國稅務居民，你在全球持有的資產和收入都需要申報。那麼在觸手如此廣泛的美國新稅法面前，如何能夠做到個人、家族利益最大化？如何做好跨國資產規劃、合理的避免一些不必要的稅費？這些就非常需要專業人士的指導和制定計劃。

廖彬淳表示，隨著移民 人口的全球分布，投資者也將他們的資金分散於世界各地。時間的推移和時局的變化已經催生了一個新的規劃種類，這就是跨國居民規劃。縱觀我們北美華人社區，在過去二三十年間，新移民人口大幅度增加，在創業、就業、以及居家生活中，有關種種法務稅務問題也隨之而來。作為第一代移民，我們大概都親身經歷或耳聞目睹諸多有關法務稅務的案例事件，也都應當理解規劃的重要性。

只要註冊講座及當天聽講的民眾，還有機會獲得由世界日報提供的禮卡抽獎機會，每場抽 25元 Amazon禮卡 (每場10名)，年底再抽 100元 Amazon禮卡 (共12名)。本報今年牛年理財八場講座的抽獎金額，總計3200元。