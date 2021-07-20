預計三種疫苗 將獲全面批准

白宮首席醫療顧問Anthony Fauci博士表示，他預計輝瑞 (Pfizer)、莫德納（Moderna）和強生(J&J)的冠狀病毒疫苗 ，將獲得美國 藥品監管機構的全面批准。「數據和它得到的一樣好，如果這些疫苗，沒有獲得完全批准，我會感到震驚」。

目前，這三種新型冠狀病毒疫苗已獲准在美國緊急情況下分發，但尚未獲得美國食品和藥物管理局的完全批准。如果獲得全面批准，製藥商就可以直接向消費者推銷這種疫苗，僱主在強制執行時也會有更大的靈活性。

輝瑞和Moderna的兩劑疫苗使用信使rna技術，而強生的單劑疫苗使用腺病毒。美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據顯示，美國有超過1.84億人至少接種了一劑疫苗，近1.6億人的人口完全接種了疫苗。一些人認為，疫苗的全面批准將說服更多美國人去接種疫苗。

輝瑞(Pfizer)及其德國合作夥伴德國生物科技(BioNTech)，是首批申請全面批准的疫苗生產商，今年5月Moderna緊隨其後。輝瑞已表示，有跡象表明，其兩劑疫苗的免疫力隨着時間的推移而下降，並打算尋求獲得加強針的授權。該公司還在開發一種助推器，旨在對抗傳染性極強的delta變體。

但FDA和美國疾病控制與預防中心(CDC)已經公開反對輝瑞第三劑疫苗的申請，並於上周發布了一份聯合聲明，稱已經完全接種疫苗的人現在不需要補充注射疫苗。(李梓瑞譯)