我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

預計三種疫苗 將獲全面批准

【洛杉磯訊】

白宮首席醫療顧問Anthony Fauci博士表示，他預計輝瑞(Pfizer)、莫德納（Moderna）和強生(J&J)的冠狀病毒疫苗，將獲得美國藥品監管機構的全面批准。「數據和它得到的一樣好，如果這些疫苗，沒有獲得完全批准，我會感到震驚」。

目前，這三種新型冠狀病毒疫苗已獲准在美國緊急情況下分發，但尚未獲得美國食品和藥物管理局的完全批准。如果獲得全面批准，製藥商就可以直接向消費者推銷這種疫苗，僱主在強制執行時也會有更大的靈活性。

輝瑞和Moderna的兩劑疫苗使用信使rna技術，而強生的單劑疫苗使用腺病毒。美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據顯示，美國有超過1.84億人至少接種了一劑疫苗，近1.6億人的人口完全接種了疫苗。一些人認為，疫苗的全面批准將說服更多美國人去接種疫苗。

輝瑞(Pfizer)及其德國合作夥伴德國生物科技(BioNTech)，是首批申請全面批准的疫苗生產商，今年5月Moderna緊隨其後。輝瑞已表示，有跡象表明，其兩劑疫苗的免疫力隨着時間的推移而下降，並打算尋求獲得加強針的授權。該公司還在開發一種助推器，旨在對抗傳染性極強的delta變體。

但FDA和美國疾病控制與預防中心(CDC)已經公開反對輝瑞第三劑疫苗的申請，並於上周發布了一份聯合聲明，稱已經完全接種疫苗的人現在不需要補充注射疫苗。(李梓瑞譯)

疫苗 美國 輝瑞

上一則

確診率漸高 洛縣：訪內華達州需三思

下一則

跨性別權利示威衝突 洛警射橡皮子彈鎮暴

延伸閱讀

因疫情升溫 南加內陸兩縣疫苗施打成緊迫目標

因疫情升溫 南加內陸兩縣疫苗施打成緊迫目標
柯文哲透露 擬舉債80億元買第三劑疫苗

柯文哲透露 擬舉債80億元買第三劑疫苗
趙少康槓陳時中：不公布購買疫苗價格 到底誰居心叵測？

趙少康槓陳時中：不公布購買疫苗價格 到底誰居心叵測？
英格蘭明全面解封 「為了恢復正常生活」賭很大

英格蘭明全面解封 「為了恢復正常生活」賭很大
共和黨州轉彎…阿肯色促接種 、猶他州長嗆反疫苗害死人

共和黨州轉彎…阿肯色促接種 、猶他州長嗆反疫苗害死人
英國首相強生改變主意 決定乖乖居家隔離

英國首相強生改變主意 決定乖乖居家隔離

熱門新聞

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准