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AAEDE將舉辦第十屆大型免費招聘會

【本報訊】

去年的新冠疫情，打亂了世界的腳步。2021年已經過半，當人們從噩夢中醒來，堅強的邁向新生時，亞美經濟發展企業 AAEDE（Asian American Economic Development Enterprises, Inc.）將為僱主與求職者，舉辦一項大型免費招聘會。

經過疫情的洗禮，美國百廢待興，AAEDE將於8月20日（星期五），在阿罕布拉市的Almansor Court，舉行第十屆免費大型招聘會。屆時，會有逾百家招聘企業出席，商場、超市、銀行、郵政等各行各業虛位以待；現場將提供簡歷修改及列印服務。出於防疫考慮，入場前會進行體溫檢測，入場後需保持安全距離，場內有立式免接觸洗手液。

還為參加者準備了精美的環保購物袋，內含圓珠筆、免洗洗手液、一次性口罩、招聘單位手冊和地圖，所有一切均為免費。建議正式著裝，攜帶多份簡歷，以最好的狀態找到最適合自己的工作機會。

AAEDE是攜手PACE、EDD、LACOE、WorkSource California、和America's Job Center of California，舉辦此次招聘會。招聘會地點Almansor Court地址是700 S. Almansor St. Alhambra CA，提前註冊可登錄網站：https://tinyurl.com/AAEDE2021JCF。更多資訊可洽（626）572-7021，Email:[email protected]，visit:www.aaede.info。

AAEDE為一家提供全面服務的非營利組織，建於1977年，40多年來一直秉持服務大眾的初心。他們每年都會舉辦研討會、招聘會；與圖書館合作幫助兒童提高閱讀能力；為高中應屆畢業生提供獎學金等等。2020年夏，新冠疫情肆虐之際，AAEDE向Monterey Park、Alhambra、Rosemead、Los Angeles、Orange County等地區的學校、醫療機構、養老院、教堂、食物銀行等捐助PPE防護用品。

受疫情影響，去年十月份他們每年一次的大型免費招聘會改為線上舉行。此外他們與Via Care Community Health Center合作，為民眾提供免費的新冠檢測。按照每年慣例，在畢業季也向優秀的高中畢業生們發放了獎學金。

疫情 檢測 美國

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