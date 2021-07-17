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飛常公司 深度剖析木地板選擇

【工業市訊】

室內裝修中，地板對整體風格起到關鍵的作用。但由於其種類繁多，消費者面臨選擇時往往無從下手。飛常地板公司深度剖析各式地板的優點和缺點，幫助消費者選擇稱心的木地板。

飛常地板公司表示，目前北美地區暢銷的用於室內的地板分為三大類：實木地板（Solid Wood Flooring），實木複合地板（Engineered Flooring），和強化地板（Laminate Flooring）。

實木地板是天然原木經過烘乾、加工而成的。該款地板優點很多：紋理天然好看，腳感舒適，冬暖夏涼，且耐磨。如果出現所謂「磨壞了」，實則表面漆被磨掉，重新刷漆依然可以正常使用。此外，實木地板十分環保，不含膠、無甲醛（除木製自帶的極少量甲醛）。但是實木地板哪的缺點是穩定性差、熱脹冷縮，嚴重時可能會離縫、翹曲、起拱、甚至開裂。其高價格和後期養護費用也注定了其「嬌貴」的特性。

實木複合地板是實木地板的衍生品，分三層和多層（層數一般為奇數），由實木表層、基材板芯層和底層，中間夾膠壓制而成。該種地板表層常用質地堅硬、紋理美觀的優質木種，芯層和底層暢通松木、楊木等軟雜木，層板橫竪交錯放置、互相牽制，穩定性高於實木地板。多層實木複合地板的表層通常厚度為0.6mm至3mm；三層實木複合地板通常厚度為2mm至4.5mm。只有足夠厚的表層，才可以在一定程度上，保留實木的紋理和腳感。至於缺點，板層之間的膠壓做法會釋放少量甲醛，導致其環保性不如實木地板。

強化地板也稱複合地板或強化複合地板，由耐磨層、裝飾層、纖維板芯層、平衡防潮底層壓制而成。其中，裝飾層是三聚氰胺浸漬紙，可以模仿一切花色，但是人造圖案會有重複，品牌工藝水準越高，圖案重複率越低。耐磨層是氧化鋁耐磨紙，其耐磨程度用轉數表示，家用地板要求在6千轉以上。耐磨層的存在使得強化地板可以抵抗硬物劃痕，且基本不會被砸出小坑，使用年限長達10至20年。芯層，是速生木火木材加工剩餘物，磨碎成纖維，加大量膠在高溫下壓製而成，穩定性好但是環保性差。

飛常地板公司擁有12年專業豐富經驗，專業零售安裝，有執照和保險，經營平價地板及櫥櫃。電話909-332-5888，地址19285 E Walnut Dr N, City of Industry, CA。

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