中美會計師協會 線上專業博覽會 歡迎參加

「中美會計師協會 」將於7月24日和 25日 (週六、 周日) 兩天，下午2點至6點15分，盛大舉辦線上專業博覽會及年會。邀請協會内的會計師、律師、及IRS國稅局 官員做精彩演講；以及舉行現任會長黃傑峰與新任會長牛培彥的交接儀式。

這項慶祝中美會計師協會成立十周年年會，將採用ZOOM Meeting形式，與會者只要掃描二維碼登錄（見圖），或輸入ZOOM ID：872 5364 1780登錄，除可觀看精彩的演講及盛會實況外，還有機會獲獎，包括高級Gaming Monitor，專業大型天文望遠鏡，琉璃藝術品，和Swarovski等大大小小很多獎品。

今年的專業博覽會最大亮點之一是，協會請來五位國稅局的專員和觀眾見面，他們是國稅局專員Derek Ganter、Narina Bchtikian、Robert Chang、Rose Huang、Cathy Ryan。他們將會分享普通納稅人所關心的各個方面稅務事宜。

另外博覽會還請來了17位各個領域的專家講員，他們是：黃傑峰會計師，牛培彥會計師，童志敏會計師/律師，林瑪麗副會長，黃晨稅務師，陳湘美理事，龐獻清會計師，黎秋燕會計師，蔣安邦醫生，互惠財富負責人Tiffany Xu，華人企業家張祥華。屆時他們會以專業經驗，分享一些專業知識。

兩天的博覽會和年會，主持人組分別是：譚夜女士，潘淇兒女士，李斌律師，及李豪會計師。

兩天的第二個重頭戲是中美會計師協會的新舊會長交接。2020年是難過的一年，疫情原因很多活動都沒有辦法面對面舉行，中美會計師協會在現任會長黃傑峰會計師的帶領下，成功的舉辦了數場給會計師會員們的線上CPE教育 課程，線上專業演講會，及此次的線上專業博覽會。籌備期間，包括秘書長黃晨稅務師，副會長林瑪麗，理事陳湘美、丘靜會計師多次開會籌畫整個流程，細心而周密，努力為觀眾呈現一場完美的線上博覽會，並歡迎新一任會長牛培彥會計師上任。

這次盛會第三個亮點是中美會計師協會基金會，將給百裏挑一的5位優秀會計專業的大學生頒發獎學金。獲獎人分別是：張桂榮，鄭柏賢，祁沛燁，劉嘉睿，周海寧。這次負責頒發獎學金面試的成員是：黃傑峰會長，黃晨秘書長，Melody 施會計師，Jenni 李會計師，牛培彥會計師，Pamala 龐會計師。

中美會計師協會為各界專業人士提供一個具實力的專業平臺，集中了來自美國 、中國、台灣、香港、東南亞等不同地區的華裔會計師，也吸引了不少金融界、地產界以及教育界的精英加盟。協會的成員不僅具專業知識，而且中英文流利，是一個多元化、專業性強的團隊。

中美會計師協會的各路精英用他們經驗，希望能幫助華人社區瞭解最新法律稅法的變化，也希望用他們的專業知識，來幫助新移民能夠更好更快地融入美國的新生活。有意加入中美會計師協會的專業人士，可發郵件到[email protected]，也歡迎到訪網站WWW.CACPAA.COM。