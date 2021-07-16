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你能否辨識 什麼是青少年吸的電子煙？

洛杉磯訊
這是可重新填充式的電子煙，你認得嗎？
這是可重新填充式的電子煙，你認得嗎？

【洛杉磯訊】

煙草商使用有趣的口味及科技設備，以引誘孩子們使用尼古丁。在過去兩年中，吸電子煙的中學生已增加218%，高中生則增加135%，吸電子煙的孩子中有97%使用帶有口味的產品。

根據最近統計，網上所提供的電子煙口味就有15,500種。你能否能辨識出青少年正在吸的電子煙產品？

青少年吸電子煙尼古丁比成年人更有近7倍的可能性，年輕人中吸大麻電子煙一年內已增加58%。在吸電子煙開始流行的早期，煙草公司已將青少年們成納為顧客群，他們進一步創造出更多樣的口味、更新的科技，以及專為青少年量身打造的科技設備時尚配件。

新冠病毒可導致嚴重的肺損傷。然而，煙草商卻一直在向青少年們推銷帶有口味的電子煙，使與新冠病毒檢測呈陽性反應的風險，增加5至7倍。家長可與家中的青少年一起瀏覽加州公共健康部門網站www.flavorshookkids.org/chinese，以了解為何吸電子煙較以往更加危險。

想辨識出青少年正在吸的電子煙產品，也可上網觀看視頻，以了解如何辨識Juul、Suorin及Pen Pal等受歡迎的電子煙及霧化器煙具。

當產品看起來似乎無害時，青少年的使用量就會增加。但尼古丁對大腦的改變卻可能是永久性的。煙草商利用口味來激發好奇心並掩蓋煙草的刺激味道，可悲的是，這個方法確實有效。在吸電子煙的孩子中，就有97%使用帶有口味的產品，包括Blue Razz(藍爵士莓果)、Pegasus Milk(飛馬牛奶)和其它誘人的口味，都是由可能會損害肺部的人工口味化學物質所調製而成。

許多煙草公司在電子煙中使用尼古丁鹽，而非一般的尼古丁。鹽可使更高濃度的尼古丁更容易被吸入且更快被吸收，並讓尼古丁成癮的發生速度很快，還可能導致各種藥物濫用。

尼古丁是青春期大腦的毒藥。它會改變大腦中的連接模式，還可能會干擾孩子的注意力及學習。當青少年在生活中已面臨許多艱難的挑戰時，尼古丁會加劇他們在成長時期的焦慮不安、情緒波動及暴躁易怒。

前述的加州公共健康部門網站，能幫助民眾查找你的地區是否保護孩子們遠離口味煙草 。同時民眾也可從其網站中發出電子郵件，以聯絡地方官員聯絡以做出改變。你只需點擊三下就能寄件！輸入你的姓名、選擇你所居住的地點，然後他們就會將你的電子郵件，以英文寄給你所在城市的市長或所在郡縣的領導官員們。

每年有成千上萬的孩童沉迷於煙草。數以百萬的加州人仍持續在家中或工作場合暴露於二手煙之中。煙草商每年花費成千上百億美元，以吸引新的吸煙者、開發新產品，並透過提供折扣優惠券來維持現有客戶。

ASQ華語戒煙專線提供國粵語專業諮詢服務。可以與孩子或父母談論青少年的煙草使用，以及有效的戒煙策略。國粵語可電1-800-838-8917，英語可電1-800-NO-BUTTS；亦可瀏覽asq-chinese.org或nobutts.org(英文)網站。或可發送簡訊NoVapes至66819或電1-844-866-8273聯絡。My Life My Quit(我的生活我戒煙)將孩子與親切支援、知識豐富的教練建立聯繫。可發送簡訊Start My Quit或電至1-855-891-9989。

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預先填充式電子煙
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