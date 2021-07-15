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國浸中文學校 實體課招生 通訊報名

【洛杉磯訊】

國浸中文學校即將在8月11日開始課後輔導班，8月14日開始週六中文班，都會在校內上課。該校在去年三月率先改為線上授課，現在仍然還在線上授課，但是暑假過後，就要回復正常，老師和學生都要回到學校上課。

這段期間，家長因為要照顧小孩，不能去上班，對工作和家庭的運作都有所影響；小孩也失去了與朋友一起學習和互動的機會，令人擔憂他們的社交能力是否會退步，所以國浸中文學校決定開放校園，讓學生能到校上課，既解決家長上班的問題，也讓學生恢復快樂正常的童年生活。

國浸中文學校的課後輔導班，每天都有中文課，還輔導學生主流學校的功課。週六中文班以教授中文為主，並有才藝選項。該校中文班教漢語拼音和正體字，小班制。老師都十分專業，授課認真，學生的學習效果佳。該校在居家隔離期間，重新提升軟硬體設備，讓學生在新的環境中開心學習。

該校除了中文和課業輔導，也有許多才藝班可選擇，每年還有至少兩場大舞臺表演，從小培養穩健的臺風。這樣的環境不是一般學校具備的，在該校就讀是十分良好的事。

該校是教會學校，特別重視學生的品行和禮貌，教出來的學生不但成績優秀，還都彬彬有禮。老師們也特別有愛心、耐心和責任感。將學生送到該校就讀，家長可放心。

家長可將報名表和支票寄到該校，也可將資料裝入信封，投入教會信箱中。詳情可上網，並下載報名表：www.mbcla.org/兒童事工/國浸教育中心。地址在110 W. Woodward Ave CA, 91801。聯絡電話626-841-8288。

支票 教育

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