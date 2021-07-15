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太子牌38周年慶 進軍主流並回饋社會

【洛杉磯訊】
楊應瑞(右一)與與公司代言人網球明星張德培(左一)，於兒童福利院看望殘障孤兒。
楊應瑞(右一)與與公司代言人網球明星張德培(左一)，於兒童福利院看望殘障孤兒。

華人經營的優質品牌「太子牌」，在美國已走過38個年頭，總裁楊應瑞從最初白手起家研發保健茶，到現在經營超過700個自家品牌及代理產品，每年營業額超過7千萬元，始終秉持對品質的近乎苛求，而以做到最好為目標。

對華人來說，最熟悉的太子牌產品就是威州花旗參。楊應瑞的成功就是對顧客們的誠信，太子牌只選用品質最優的威斯康辛州花旗參，獲得美國威州花旗參農業總會 (GBW)授予官方認證的老鷹商標。老鷹商標是參業中受認證的標誌，有了這個標誌，就是100%美國威州花旗參的保證，絕無參雜。

太子牌對食品的安全性也很講究，符合cGMP優良製造規範標準，產品經第三方實驗室檢核，符合美國食品藥物管理局FDA的最高食安要求。太子牌也得到主流市場連鎖店的青睞，幾年來一直作為Costco好市多的指定花旗參品牌；太子牌姜王晶及姜糖亦成功進駐Kroger、Albertson、Safeway、Sprouts、Rite-Aid等地；另太子牌有機茶包並是Whole Foods、Vitamin World常駐產品。

除了提供優質產品，太子牌更是秉持奉獻與回饋的信念，身為基督徒的總裁楊應瑞表示，他的座右銘就是Blessed to be a blessing(施比受更為有福)。太子牌多年來回饋社會、傳遞愛心，每年向慈善組織捐贈價值超過100萬美元的物資及款項；去年疫情大爆發期間，更進口兩百萬個醫療級口罩捐贈給前線醫護和有需要的人仕。

楊應瑞曾分享：「我曾看過一張海報，百年以後，不論你曾住的房子多大，車多名貴，銀行多少錢，都可能不大重要；但若你改變了一個兒童的命運，就顯得特別重要了。」

秉持著這個信念，楊應瑞於2003年，創立了位於中國天津武清，首家由中國政府批准中外合資的孤兒院—「和平之君」兒童福利院，以關懷與照護被遺棄的先天性殘障孩童為使命，並依據孩童不同的殘疾狀況與提供所需醫療、幫助及復健。多年來，共有近350多名孩童受惠，且已有逾50名孩童被領養。

問到見證公司38年輝煌成績的感受，楊應瑞表示，成功非一人之力，他感恩同事們多年來盡忠職守，一同奮鬥。另外也感謝忠實客戶們一路的支持與鼓勵。了解更多太子牌產品，可至太子牌官網www.popus.com查詢，想知道更多關於太子牌慈善與公益的訊息及參與辦法，可瀏覽慈親基金會官網https://popsfoundation.org/。

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