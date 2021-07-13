兩岸三地都有資產 怎樣合理避稅讓家庭利益最大化？

跨國資產規劃對於一個家庭來說十分重要，除了能避免不必要的稅費，也能讓整個家族利益實現最大化，實現財富傳承。（本報檔案照）

如今因為交通發達以及網路的廣泛應用，我們所生活的世界可以說是越來越小，地球村的概念也逐漸變成了現實，一個家庭中，可能父母、子女都分散在不同的國家和地區生活、工作亦或者是投資 、累積財富。那麼有朝一日，若您或您的家人想要把整個家族資本在美國 匯總起來，這就無疑會面臨到稅法問題。

我們都聽說在2019年末、2020年初，美國肥爸（Fbar）、肥咖（Fatca）新稅法開始執行。如果您是美國稅務居民，您在全球持有的資產和收入都需要申報。很多華人 移民，都在兩岸三地有保留銀行戶頭，或者有不動產租賃等業務，那麼在觸手如此廣泛的美國新稅法面前，如何能夠做到個人、家族利益最大化？如何做好跨國資產規劃、合理的避免一些不必要的稅費？

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