基督教角聲 El Monte第五間醫療中心開幕
基督教角聲醫療中心新增El Monte醫療中心（見圖）於日前開幕，位於洛縣社會福利局(Social Security Office)斜對面，這是該中心繼聖蓋博、羅斯密、工業市、聖地牙哥之後的第五間醫療中心。
角聲李偉強牧師（Rev David Lee）介紹，該大樓佔地1.4畝，建築面積27,000呎，地址位於3401 Aerojet Ave.，El Monte。
醫療中心執行長吳周秀蘭（Carolin Eng）表示，角聲醫療中心於2007年正式成立，4個中心每年幫助過萬病人。在疫情期間，更主動發動民間組織的動力，建立中文電話預約中心，並與多個城市和校區合作，提供免費疫苗，接種超過35,000針。新診所即將進行裝装修，計劃明年才開始提供全面性的醫療服務。
醫療中心營運總監李林小燕（Pollyanna Lee）表示，該中心目前提供醫療服務包括注射新冠疫苗，有輝瑞，莫德納，時間自週二至週五9 時至中午12時30分：無需預約、但需带備照片的身份証明如駕照。如有醫療健保，需要保險卡，18歲以下孩童需成人陪同並簽署同意書。如果從國外飛來，需要居家隔離10天再來打疫苗，目前美國不作混打。該中心也預約其他醫療服務包括針灸。
醫療中心行政主任楊鄧佩霞表示，El Monte新中心也提供社會福利及健保申請，包括加州全保，醫療白卡，糧食券等。她特別提醒一般投保時間是每年11月到次年1月，但以下三個情況也是可以申請的：1. 工作、收入改變。2. 家庭成員的增減，3. 剛到步的新移民。4. 如果過去曾申領過失業金，就是現在已找到工作，只要工資不高，雇主也沒有提供健保，便可以用 1元買加州全保。5. 若收入乎合標準，可申請免費的加州醫療卡和糧食券，電話查詢626-286-8700。
該中心己服務社區多年，備受肯定。社會福利局也請該中心協助服務華裔申請人。
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