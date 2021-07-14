林師傅工程團隊 承接大小工程

從事房屋建造30餘年的林師傅，帶領其專業團隊承接內外大小工程，如重建、新鋪水泥地 、車庫車道，修護建造 Patio涼棚、安全水壓清洗噴漆屋頂、內外油漆、水泥工程、露台、甲板和美化庭院設計等。

林師父有自己的S O P工程標準作業程序。由於累積了多年承建新房經驗，了解不同房屋內外結構細節，事半功倍幫客戶解決很多房屋麻煩問題。需要時他會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅表示，如要花費7至8千或上萬元，來重新鋪設破裂不堪凹凸不平水泥地，林師傅可以幫你省下5 千元以上花費，為你重建新鋪水泥地或車庫車道。他說，在重建新鋪（Re-Surface） 水泥地工程之前，須先清除乾淨在各大小裂縫內和地面上的沙粒垃圾，採用高達3500 psi高壓噴水鎗清洗，然後再用特殊清潔化學水洗刷，特製塗料填平所有裂縫和磨平凹凸路面後，才開始重建新鋪水泥地，使原本佈滿大小裂縫和凹凸不平路面煥然一新。尤其是建好 Patio 涼棚後，如再同時重建新鋪水泥地，房屋價值將會提高。

林師傅採用安全水壓清洗鎗和清潔劑清洗屋頂，接受室內室外難洗污垢服務。他說屋頂表面污垢、青苔藓、藻類和煙灰懸浮粒子都會擋住排水溝、屋頂吸收熱量會增加室內冷卻成本。

林師傅工程團隊也承接大小居家水電維護工程，包括新舖地板；屋頂、水管漏水；填舖泳池；櫉櫃浴室改造和檯面翻新；花園果樹造景；居家過濾水安裝；自動照明和內外影像與專業木工等。免費估價。詳情可短訊或去電留言 626 - 272 - 3101 （國、粵、英語）。