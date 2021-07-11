El Monte基督教角聲醫療中心開幕服務社區

基督教角聲醫療中心新增El Monte醫療中心，角聲李偉強牧師（Rev David Lee）介紹該大樓佔地1.4畝，建築面積27,000呎，位於洛縣社會福利 局（Social Security Office）斜對面，這是該中心將繼聖蓋博 、羅絲密、工業市、聖地牙哥之後的第五間醫療中心。

基督教角聲醫療中心-El Monte新診所

基督教角聲醫療中心執行長吳周秀蘭（Carolin Eng）表示，基督教角聲醫療中心於2007年正式成立，先後在聖蓋博市，工業市，柔似蜜市，聖地牙哥市建立診所，每年幫助過萬病人。在疫情期間，更主動發動民間組織的動力，建立中文電話預約中心，並與多個城市和校區合作，提供免費疫苗 ，接種超過35,000針。該中心交 通方便搭乘176巴士也可到達。新診所即將進行裝装修，計劃明年才開始提供全面性的醫療服務。

基督教角聲醫療中心營運總監李林小燕（Pollyanna Lee）表示，該中心目前現在提供醫療服務包括注射新冠疫苗，有輝瑞（Pfizer），莫德納（Moderna）時間自週二至週五9 時至中午12時30分：無需預約、身份但需带備照片身份証如駕照。如有醫療健保 ，需要保險卡。18歲以下孩童需成人陪同並簽署同意書。她特別呼籲接種疫苗，以增加免疫力。如果從國外飛來，需要居家隔離10天再來打疫苗。目前美國不作混打。該中心也預約其他醫療服務包括針灸。也將有一位會説中文的洋醫院師提供甩。初生嬰兒到18歲的兒科醫療。

基督教角聲醫療中心行政主任楊鄧佩霞El Monte新中心也提供社會福利及健保申請包括加州 全保（Covered California）醫療白卡（Medi-Cal）。糧食券（Cal Fresh）等。她特別提醒一般投保時間是每年11月到明年1月，但以下三個情況也是可以申請的

1. 工作/收入改變

2. 家庭成員的增/減

3. 剛到步的新移民

4. 如果過去曾申領過失業金，就是現在已找到工作，只要工資不高，雇主也沒有提供健保，你便可以用$1買到加州全保

5. 若收入乎合標準，可申請免費的加州醫療卡（Medi-Cal）和糧食券（Cal Fresh）電話查詢：626-286-8700

該中心己服務社區多年，每年有3、4千位成功申請，備受肯定。社會福利局也來請該中心協助服務華裔伸請人。

基督教角聲醫療中心-El Monte新診所。

地址：3401 Aerojet Ave., El Monte

電話：626-286-8700