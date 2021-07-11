西來大學招生 8月開學恢復在校上課

西來大學是一所現代化、標準的美國私立大學。

【羅斯密訊】鑒於美國 尤其是洛杉磯 地區疫情 已得到較好控制，洛杉磯西來大學( University of the West ) 準備在今年秋季恢復正常在校上課。歡迎有興趣的人士到校諮詢或參觀，該校秋季班將於8月23日開學，現加緊接收申請報名。

西來大學表示，該校所有教職員工，準備從8月1日起回到辦公室正常上班， 並積極、細緻、全面地做好各種防疫工作，確保師生及員工們的健康和安全。

西來大學是一所現代化、標準的美國私立大學，位於洛杉磯Rosemead市，創校30年，融合東西文化優點，小而精緻。該校擁有美國西部大學聯盟（WASC）認證，提供學士、碩士、博士及證書課程，包括工商管理STEM學科。提供國際學生I-20的西來大學，其特色有：優惠的學費、小班制且高品質教學、豐厚獎助學金、宿舍方便安全；及環境清幽校園 。

西來大學設有的科系選擇有：工商管理系 (學士、碩士、碩士後) ， 心理學系 (學士、 碩士)， 宗教系 (碩士、博士)， 佛教宗教 / 佈道師 (Chaplaincy) 系 (碩士、博士) ， 英語系 (學士、ESL、英文教師證書) ，人文與通識教育系 (學士、GE課程) 。

該校的「工商管理系」著重於重點培養面向社會、面向市場以及面向未來所需的各類工商管理專業人才。大學部設有會計學、市場學、電腦資訊技術、國際商務等專業，工商管理碩士有數據分析、電腦資訊技術、國際金融、國際商務；以及非營利組織管理等專業。Post-MBA 「碩士後班」招收具有管理或相關專業碩士學位的學生。

西來大學「語言系」的ESL課程特為針對亞洲地區學生，結合美國當今語言發展的潮流，進行聽、說、讀、寫全方位的專業培訓，提高個人的英文水平。西來大學電話(855) 468-9378，網址www.uwest.edu，校址1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 。