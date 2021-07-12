健安保險 免費分析每種健保並量身規劃

快到65歲了，但搞不清楚各家健保 公司的紅藍卡計劃，究竟有什麼不同，健安保險將免費分析每種健保的內容，並替你量身規劃。

健安保險就是一家專業的保險經紀公司，他們的保險專員有最新和準確的紅藍 (白)卡資訊，一通電話就能幫民眾免費分析、指導如何使用福利 、和量身規劃健保計劃。

健安保險與各大承保聯邦紅藍卡醫療保險 公司，皆有簽約合作，公司旗下擁有百位認證之保險專員，皆可用你的語言提供詳盡的解說，根據客戶需求推薦最適合的健保計劃。

健安保險代理：Part B保費每月可節省高達125元。家庭醫生、專科醫生門診0元。住院不限天數0元。藥物保險保費0元。額外福利包含：眼保配鏡補助、助聽器補助、牙保0元保費、健身房福利、櫃檯成藥福利、交通車接送福利、針灸福利和海外緊急醫療福利。

該公司表示，只要客戶對他們提出的健保服務需求，就會竭盡所能為每一位客戶提供完善的物力資源。對於他們每一位的客戶需求，必定努力嚴謹以對。他們不僅僅會協助提升客戶的健康保險品質，並會協助客戶在多元化的選項中精選出最佳的健康保險計劃。

健安保險公司代理美國各大Medicare (聯邦紅藍卡保險)公司產品：中心健保、藍十字健保、惠安納健保、聯合健保、藍盾健保、福全健保、環球健保、Health Net、Aetna、SCAN、WellCare、Alignment 、Astiva、Promise 、SilverScript及Supplement (補助保險) 。

Medicare (聯邦紅藍卡保險) 有別於其它一般的人壽或者員工健康保險，因為此保險是由聯邦政府提供，保險內容相對繁鎖。此保險申請條件除了受益人之年齡外，在美之法定身份及社安點數都是其考量之因素，因為會影響受益人加保之後所要支付的保費金額。

除此之外Medicare的相關規則法令、及保險公司福利，隨時不停都有變化，並不是加保之後永生不變，所以你更需要一家好的保險經紀公司替你把關。

若有任何問題，歡迎去電健安保險免費電話：1-877-542-0289（聽障/語障711），中文服務接通後按3。健安保險營業時間為星期一至星期五，上午9點至下午5點。新冠肺炎疫情期間，健安保險可協助你線上申請，無須本人親自到場。