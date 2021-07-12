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QM Advance 協助獲得營運資金

【洛杉磯訊】

QM Advance為美國各州華人社區的企業主，提供快速資金周轉，其貸款方案簡易並可針對企業主的需求做調整，因此該公司的客戶90%是回頭客戶。

QM公司負責華人市場業務的經理Sara黃說：公司通常在客戶最初提交資料後的24-48小時內放款，幾乎所有申請借貸均可獲批准且不查信用。公司審批指標是根據企業主業務的銷售額度，而非過去信用記錄。該公司貸款方案幾乎適用任何行業及生意，借貸資金可用於企業發展的任一用途。

Sara黃表示，他們樂於為許多中小企業提供快速資金周轉的服務。例如，在紐約曼哈頓擁有一間維生素商店的Mok女士談到QM Advance的時候表示，友善的職員、快捷、簡便的申請流程、不查信用、快速放款，是小企業主的協助夥伴。在德州休士頓附近擁有一家中餐館的Zeng女士說，該公司快捷和一流服務，會推薦給急需資金周轉的小企業主們，很感激Sara和Seema幫助她度過了艱難時期。由於QM Advance公司是直接貸款，因此有助於公司更快、更順暢完成流程，不需向客戶收取額外費用和傭金。

如果你是企業主，且需要營運資金發展業務，可去電免費諮詢 Sara黃 323-648-8555 或直接上網填寫申請表。QM公司地址是 61-43 186th Street, Fresh Meadows, NY 11365。辦公室電話 800-699-0722，網站 qmadvance.com。

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