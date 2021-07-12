貸款專員Rosalyn陳 談套現重貸優點

美國房市持續升溫，房屋價格大幅上漲，加上房屋利率 還是維持在歷史新低，很多投資 人利用這次重新套現重貸，一來可以鎖住低利率，二來手握現金，做更好利用。美國人相信Cash is King，即手上握有現金，可以像國王一樣隨心所欲的自由運用，的確很吸引人。貸款 專員Rosalyn陳表示，一般來說套現重貸(Cash Out Refi)的現金，可以運用在以下的幾個地方：

第一是付清高利率的信用卡債。利用套現重貸的所得現金，除可付清信用卡外，更可以把每個月原本要付信用卡債的錢，加速付清房貸的餘額。第二是做房屋修繕。把居住空間打造得更好，除了住得舒適又可增加房屋的價值，是一個不會虧錢的投資。第三是把錢放入小孩的529教育基金或投資IRA等，可省下收入所得稅。第四是投資房地產。在人口密度高的南加州來說，以房租來支付房貸，投資報酬率不錯。第五是緊急應用金。

一般認為，銀行是根據房屋市價來計算套現的金額，事實上，如果是自住房屋，銀行會打20%的折扣，如果是用投資房屋做套現重貸，銀行打25%的折扣。但不要忘了還需要扣除掉Closing Costs的費用。如果不想拿出現金付Closing Costs，建議可以把Closing Costs併入貸款中。有關利率方面，現在的利率維持新低，如果房價上漲，房屋淨值增加，個人的資產也上漲，不妨利用套現重貸所得現金，轉投資或做其他用途。

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