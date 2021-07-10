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周美懿7月2場 財務規劃講座

【洛杉磯訊】

根據國會預算辦公室公佈的資料顯示，稅負將會愈來愈重。周美懿特許財務規劃師，為協助第一代華裔，策劃並解決高收入、高資産所衍生的高難度稅務挑戰，將舉辦兩場線上講座。

第一場7月14日周三下午4點至5點45分。第二場7月15日周四下午4點至5點45分。7月13日周二中午12時截止報名，可電626-233-0956留言Maggie楊小姐訂位，電郵訂位：[email protected]。線上講座無需付費。但不招待投資金融保險專業人員。

周美懿已有27年的實戰經驗，邀請民眾一起關心年底前隨時都可能來臨的重大改變。

這些稅改會影響到的，不管是房地產投資，股票投資，或者是經營數十年的企業，其增值的部分在出售時，被提議改成納入累進所得稅可能高達百分之39.6來付稅。其增加幅度近百分之百。甚者，用來延遲房地産增值的1031 exchange, 也可能面臨被取消的命運。這項提議若通過，對華裔房産投資人影響巨大。

再有，如果去世時，可享用的底價提升至去世市價的好處也被取消的話，那麼，有遺産稅的個人，在去世時支付完遺產稅的資産，子女繼承人在出售該資産時，也要支付父母生前未完稅的增值稅。此法，若通過，十分嚴峻及有不公之嫌。面對這些變數，應知如何提早佈局以期減低衝擊和影響。尤其要做轉産、需要做信託託管時，信託規劃更需要在新法生效之前提早安排好。

投資 華裔 預算

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