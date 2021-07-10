Ramon 吳告訴你 搬到拉斯維加斯的好處

全美的經濟正在恢復當中，可以從日益減低的失業率中看到。經濟完全恢復或許還要再過二到 三年，但是房貸利息很可能會高漲。你買一棟相似的房屋，每個月要付的貸款月供可能比現在就買高出不少，況且經濟完全恢復了之後，誰敢保證房價 和現在一般？

信和地產（O'Harmony Realty）Ramon 吳表示，美國 物價生活指數最高的大城如紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯等，這些城市的指數均比拉斯維加斯高出很多。假使一個四口之家年總收入在4萬元以下，居住在紐約或洛杉磯，將是非常的拮据，但搬到拉斯維加斯，這份收入可以夠一家四口過著小康的生活。大賭城 區內的房價是每一個有收入的家庭都能夠負擔的價位，二手屋房價比重新再建造一棟更便宜。

他表示，住在拉斯維加斯有10大優勢：(1) 生活開銷低(2) 房價低(3) 生活品質及戶外娛樂多(4) 工作機會多(5) 小巨蛋興建(6) 沒有天然災害(7) 無州稅(8) IT 高科技、 事業網重鎮(9) 國際機場飛往世界各地(10) 退休民眾可盡情享受有生之年。

Ramon 吳出生於台灣，來美國已經38 年，從事房地產已經超過 20 年。他專精拉斯維加斯賭城買房、賣房、房地產投資、與管理 。

如果你打算買房子，現在可能是好時機，買比租更划算的日子將不會太久，早一點可以提前累積房屋淨值。在拉斯維加斯買一套好學區的二手獨棟別墅約20到30萬元，由美國著名房地產開發商開發的全新獨棟別墅，也僅40到50萬美金。

這個價格在洛杉磯只能買到安全性低不講究學區的二手小公寓，一棟全新獨棟別墅至少要100萬美金左右。世界最著名的拉斯維加斯賭場大道上的酒店公寓僅售30萬美金，年回報率高達8% 到10%，售後可委託酒店託管，拉斯維加斯當地酒店及酒店公寓入住率高達90%。

另外，拉斯維加斯的富人學位區Summerlin地區 50萬美金可購置帶私家泳池的豪華獨棟別墅。近年來拉斯維加斯房產的漲幅均排在美國前十位，兩種不同房產均是海外投資者的好選擇。

今年二月，拉斯維加斯被知名雜誌Money Journal，評定為年度全美最適合退休定居的城市前十名，該雜誌特別提及賭城的經濟恢復力強，有便宜的房價，其它還包括經濟實惠餐飲，全年溫暖氣候等優點。

賭城有許多大型退休住宅社區，已安排好各種室內及戶外活動，而這些退休人士居住的社區大都有鐵門警衛，安全性高。

想了解如何投資拉斯維加斯房地產，可諮詢經紀Ramon吳 702-334-7767， 或從世界日報APP點擊他的廣告觀看視頻，有詳細的賭城最新訊息供參考。