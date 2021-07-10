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夏季是搬到Great Park Neighborhoods的時機

【洛杉磯訊】

夏季是搬到Great Park Neighborhoods的好時機。這是一個圍繞橙縣爾灣大公園周邊形成的社區，有一流的公園和數英里的蜿蜒小徑。高品質的生活、美麗的泳池、和豐富的設施（見圖），爾灣聯合學區學校都在步行距離之內。

Rise是其最新的社區，現正提供擁明亮寬敞平面圖的精美住宅，Novel Park和Cadence Park社區則在出售最後剩餘的精品住宅。

Rise由小徑連接到Great Park和附近的Portola高中，提供花園、遊樂場、Overlook派對甲板等設施。居民還可以享受新建的50米游泳池。該社區擁有各種寬敞的戶型，面積從 1,595到4,430平方呎不等，價格從70萬元到150萬元不等。四家建築商提供9個新系列，包括Pulte Homes的Apex、Evergreen和Ascent；Lennar系列的Almeria、Adagio II、Montair和Bolero；Shea Homes的Launch；The New Home Company的Atlas。

Novel Park接待來自 Great Park Neighborhoods的所有寵物愛好者，這裡設有大小狗公園和洗狗站。而大自然愛好者則可以欣賞花園、庭院和開闊的草坪。其他設施包括兒童房、戶外燒烤、帶二層甲板的社區建築、火盆、禪宗花園等。售價從60萬元到80萬元不等。

Cadence Park設有特殊區域，供所有居民欣賞音樂、雕塑並進行創造。出售的最後兩個新住宅系列包括：Richmond American Homes 的 Cabaletta 和 Lennar 的 Encore。 價格從100萬元到140萬元不等，提供多種選擇，並可快速入住。

住在Great Park Neighborhoods的另一個好處是可以獲得更多休閒空間。可訪問www.GreatParkNeighborhoods.com獲取更多信息。

爾灣 雕塑 游泳

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