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立功地產學院 即將開課免費試聽

【洛杉磯訊】

經過一年多新冠疫情的影響，加州房地產市場上下震盪。根據 CAR 加州地產局所公佈的五月份最新數據，加州獨立屋平均房價比去年同期遽增百分之39，銷售量暴漲百分之86.7；洛杉磯縣平均房價大漲百分之31，銷售量亦暴增百分之80；因貸款利率處於歷史低點區間，加上房源缺乏，自去年7月開始房價不斷的攀升。在此情況下如何高價賣屋或低價買房，是需要豐富經驗與相應策略的。

如何應對近期多變的房地產市場，美國立功地產學院的「千萬經紀地產實務班」近期將於羅蘭岡教室正式開課，該課程培養出許多優質的千萬經紀，由知名千萬地產達人袁立功（見圖）授課。

「千萬經紀實務班」每期八堂課，學費500元，僅限教室上課，第一堂課可免費試聽，座位有限，可使用簡訊訂位626-617-1600 袁立功。實務班是適合近期想賣屋或買房者、新手地產經紀、或對房地產有興趣者的培訓課程。「美國立功地產學院」特創學費退費優惠計劃（有條件限制）。另「地產執照班」一期八堂課，學費 350元，包含：地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材、及 1300 多題的考古題庫等三本教材。執照班可選擇遠距離網路上課。上課地址17870 Castleton St., #100, City of Industry。KW Signature Realty 會議室。

眾所皆知的20/80 定律亦適用於房地產界，根據統計，在全美房地產經紀當中能夠賺到年薪 10萬 以上的，大約是 Top百分之 20；能賺到 25萬以上的地產經紀大約只有 Top百分之 5-7。經過專業培訓課程可以縮短成為千萬經紀的時間，快些成為 Top 百分之20 的千萬地產經紀。

美國立功地產學院執照班、實務班同步招生中，歡迎踴躍報名試聽。若正在考慮高價賣屋、或低價買房，歡迎免費諮詢，袁立功諮詢專線626-617-1600。

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