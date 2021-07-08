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新律鋼琴專家代維護鋼琴 可先租後買

洛杉磯
新律鋼琴專家演奏琴6,998元起。
新律鋼琴專家演奏琴6,998元起。

考慮添購或是更換鋼琴？音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來喜悅及生活的動力。但在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口Yamaha、Kawai的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，可到新律試試。在新律也以可先租後買，好用順手再決定是否購入。

正值暑假期間，新律特別提供衆多的特惠價，例如：Yamaha、Kawai 的琴1,888元起(立式鋼琴)、演奏琴 6,998元起；還有，U.S二手琴299元起，二手演奏琴1,999元起。優惠產品不但保用10年，並且均可先租後買。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有65年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴地址1331 Heatherton Rowland Heights, CA 。詢問電話626-347-3407，714-447-8899，聖地牙哥 858-268-1668。

聖地牙哥 日本

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