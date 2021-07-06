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NAPCA與洛縣公衛部合作 提供居家疫苗接種

【洛杉磯訊】

 COVID-19疫苗接種服務在全國各地展開，然而，有一群居家年長者因無法離開家而被忽略了。為了解決這個問題，National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA) 與洛杉磯縣公共衛生部門合作，利用他們的移動 疫苗接種服務，讓年長的亞裔美國人及太平洋島民，可以在家接種COVID-19疫苗。

年長居民可電NAPCA多語言服務專線，服務人員將透過電話協助居民完成申請、預約及居家訪問。洛杉磯縣公共衛生部門將指派訓練有素的工作人員，到府進行第一劑與第二劑疫苗接種服務 ，以及任何需要的補強疫苗注射。

 NAPCA 執行長與總裁Joon Bang表示，交通與語言隔閡，一直是年長者面臨的主要障礙。由於對疫情肆虐的恐懼以及反亞裔仇恨猖獗，年長居民較不願意出門。現在，他們不需要出門，在家就能接受疫苗接種服務。有超過250萬洛杉磯居民英語能力有限，其中有24萬是超過65歲或以上的年長者。NAPCA服務熱線確保年長居民、能以他們熟悉的語言獲得他們所需的資源與護理需求而創立，保護最需要幫助的群體，讓社區能夠更安全。

 自疫情肆虐開始以來，NAPCA的服務專線幫助許多亞裔美國人，早先曾與Lyft及Shaper Hands合作，提供重要物資的免費配送服務。現在，服務專線提供7種不同語言，包括國、英、粵、越語，幫助英語能力有限的長者完成居家疫苗接種的申請。此服務專線亦提供包括預防COVID-19和感染症狀等相關資訊，並且提供引導式冥想錄音檔，透過接地、放鬆、呼吸與感恩練習來幫助需要的人。專線服務時間為週一至週五，早上8點至晚上8點30分。國語1-800-683-7427、英語1-800-336-2722，粵話1-800-582-4218。

 參與居家疫苗接種的組織包括：NAPCA、Oxford HealthCare 和 MaxVax（以前稱為 Anchor Home、Med Arrive 和 Falck Mobile Health、當地消防部門、洛杉磯縣公共衛生部門、洛杉磯縣警察局。

 NAPCA 成立於 1979 年，是一個全國性的非營利組織，詳情可參考www.napca.org。

疫苗 洛杉磯 亞裔

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