我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

現在可以出國旅遊嗎？CDC建議：直到你完全接種疫苗 否則就推遲旅行

【洛杉磯訊】
CDC建議：直到你已完全接種疫苗，否則就推遲旅行。
CDC建議：直到你已完全接種疫苗，否則就推遲旅行。

全球COVID-19疫情仍在延燒，世界各國應新冠疫情之政策快速變動，那麼，現在可以出國旅遊嗎？什麼時候可以安心出國旅遊？

依據世界衛生組織資料顯示，全球COVID-19新增確診、死亡病例持續回升，每個國家的疫情狀況不同，所以具體開放的時間也有所不同。隨著疫苗接種展開，多個國家或地區都宣佈解封旅遊限制，但要求旅客需完全接種指定疫苗才可入境，有些國家可豁免檢疫程序，或是不需要隔離。旅行還是有一定的暴露風險，完全接種疫苗後可以更好的保護自己，降低感染風險。

CDC建議：直到你已完全接種疫苗，否則就推遲旅行。接種第二劑疫苗後應等待2週才去旅行，因為接種後，身體需要時間來建立保護。完全接種即指2劑輝瑞、或2劑莫德納、或1劑嬌生。

加州正在推進「超越藍圖」，以安全地重新開放經濟。安全地重新開放意味著繼續接種疫苗，保護加州民眾的健康和福祉。

以加州為例，雖然目前加州已經解封，但對於擁有5000名及以上參與者的室內活動或10000名及以上參與者的戶外活動，仍要求參與者進場前必須出示疫苗接種證明、或COVID-19陰性狀態證明。例如：大會、會議和博覽會。音樂會和夜總會。體育賽事。現場活動及娛樂項目。集會、節慶及遊行。主題樂園和水上樂園。大型私人活動或聚會。大型賽跑、馬拉松賽及耐力賽、車展。

目前加州多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等。無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，可登入世界新聞網點擊「WJ疫苗諮詢站」網頁，查閱「加州這些接種點，無需預約可打疫苗」的新聞，直接點擊網址https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢，或電 1-833-422-4255預約接種疫苗。所有年滿12歲已接種疫苗的加州人均符合資格，了解詳情可瀏覽COVID19.CA.GOV。

「WJ疫苗諮詢站」是由世界日報設立、加州公共衛生局 (California Department of Public Health) 特別贊助的諮詢站，民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、最上方的「疫苗」欄目，點擊即可進入諮詢。

疫苗 加州 疫情

上一則

頂尖學院 獨家方案助解決ESL/ELD困擾

下一則

新冠Delta變種說分明 潛在風險大

延伸閱讀

慈濟購捐疫苗 政院終點頭：循台積、郭董模式

慈濟購捐疫苗 政院終點頭：循台積、郭董模式
重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成
歐盟疫苗護照啟動 不承認印度版AZ

歐盟疫苗護照啟動 不承認印度版AZ
歐盟藥管局：疫苗打2劑 能提供保護力對抗Delta變種

歐盟藥管局：疫苗打2劑 能提供保護力對抗Delta變種
避免疫苗浪費 前醫師被控偷疫苗未被訴

避免疫苗浪費 前醫師被控偷疫苗未被訴

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
圖為上周發生在蒙市丁胖子廣場停車場的搶劫案。（本報檔案照）

洛縣知名商場三名華女拎的包 眾目睽睽下連續被搶

2021-06-27 19:32
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
羅斯密市「龍門商場」發生裸女身亡命案， 案件撲朔迷離。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人商場裸女身亡 案件撲朔迷離

2021-06-27 21:24

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職