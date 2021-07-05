現在可以出國旅遊嗎？CDC建議：直到你完全接種疫苗 否則就推遲旅行

CDC建議：直到你已完全接種疫苗，否則就推遲旅行。

全球COVID-19疫情 仍在延燒，世界各國應新冠疫情之政策快速變動，那麼，現在可以出國旅遊嗎？什麼時候可以安心出國旅遊？

依據世界衛生組織資料顯示，全球COVID-19新增確診、死亡病例持續回升，每個國家的疫情狀況不同，所以具體開放的時間也有所不同。隨著疫苗 接種展開，多個國家或地區都宣佈解封旅遊限制，但要求旅客需完全接種指定疫苗才可入境，有些國家可豁免檢疫程序，或是不需要隔離。旅行還是有一定的暴露風險，完全接種疫苗後可以更好的保護自己，降低感染風險。

CDC建議：直到你已完全接種疫苗，否則就推遲旅行。接種第二劑疫苗後應等待2週才去旅行，因為接種後，身體需要時間來建立保護。完全接種即指2劑輝瑞、或2劑莫德納、或1劑嬌生。

加州 正在推進「超越藍圖」，以安全地重新開放經濟。安全地重新開放意味著繼續接種疫苗，保護加州民眾的健康和福祉。

以加州為例，雖然目前加州已經解封，但對於擁有5000名及以上參與者的室內活動或10000名及以上參與者的戶外活動，仍要求參與者進場前必須出示疫苗接種證明、或COVID-19陰性狀態證明。例如：大會、會議和博覽會。音樂會和夜總會。體育賽事。現場活動及娛樂項目。集會、節慶及遊行。主題樂園和水上樂園。大型私人活動或聚會。大型賽跑、馬拉松賽及耐力賽、車展。

目前加州多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等。無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，可登入世界新聞網點擊「WJ疫苗諮詢站」網頁，查閱「加州這些接種點，無需預約可打疫苗」的新聞，直接點擊網址https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢，或電 1-833-422-4255預約接種疫苗。所有年滿12歲已接種疫苗的加州人均符合資格，了解詳情可瀏覽COVID19.CA.GOV。

「WJ疫苗諮詢站」是由世界日報設立、加州公共衛生局 (California Department of Public Health) 特別贊助的諮詢站，民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、最上方的「疫苗」欄目，點擊即可進入諮詢。