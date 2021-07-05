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疫情期間 美國社區調查(ACS) 數據可能與往年有所不同

【洛杉磯訊】

結合2020人口普查美國社區調查(ACS) 數據，有助於確定每年數千億美元的聯邦和州資金的分配。

在2020年疫情期間，美國人口普查局不得不調整調查和其他數據收集的工作，以確保全國知情的同時，也保障工作人員和回覆人員的安全。疫情擾亂了掌有美國人口信息最全面的數據收集的來源之一，即美國社區調查（American Community Survey 簡稱 ACS ）。 收集數據雖面臨挑戰，但ACS仍能夠在適應疫情肆虐的同時，致力設法收集到調查年度約三分之二的答覆。

美國社區調查ACS不同於人口普查每十年做一次統計，而是每年對人口樣本（約350萬個地址）調查。ACS年度調查，成為美國最新、最可靠和容易獲得的地方統計數據來源。

事實上，ACS 的延伸範圍超過了2020年人口普查問卷上的問題，並提供了針對性規劃的關鍵信息，例如：亞裔人口和語言的細分、教育成就、家庭和個人收入、退伍軍人狀態、就業、住房費用、殘疾狀態等。預計2020年如此歷史性的一年裡，在疫情的影響下，ACS對全國調查的數據可能與往年有所不同。

美國 人口普查 疫情

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