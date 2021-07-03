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大莊家 完成疫苗接種可免戴口罩

【坦密庫拉訊】

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 宣佈，將實施與美國疾病控制中心（CDC）及加州州政府保持一致的口罩使用規定。完成新冠疫苗接種的賓客在「大莊家」將不再被要求必須配戴口罩。同時，並進一步擴大場館開放範圍。

賭場度假村官方表示，要求尚未完成接種的賓客在室內活動時，需繼續保持配戴口罩。此外，完成疫苗接種的「大莊家」團隊成員，亦可自行選擇使用或不使用口罩，並向大莊家人力資源部提交疫苗接種完成證明。

大莊家 (見圖) 自2020年6月重開日起，即發佈了關於配戴口罩或面部遮掩物的硬性規定，這一舉措甚至早於加州州政府及河濱縣所頒布的必須配戴口罩的規定。「大莊家」官方將持續關注CDC及COVID-19新冠疫情相關指導政策，並恪守以人為本的準則，堅持將大莊家團隊成員、賓客及周邊社區的健康安全均放在首位。

「大莊家」亦將持續向全面恢復正常運營能力的目標穩步邁進。賭場內大多數角子機將於未來數日及數週內重新投入使用。此前，為了有效管理使用率及提供充足的社交距離，2020年6月1日重啟時，度假村過半數的角子機遊戲並未投入使用。

在休閒部分，大莊家水療護理中心已由每週四天營業、重新恢復至以往的每週七天營業，且於近期重開了24小時運營的健身中心。The Cove水上樂園現已重開迎接夏暑。目前水療護理及水上樂園均僅限入住大莊家酒店的住客、大莊家RV Resort度假營及Temecula Creek Inn旅館住客、部族客人、及大莊家紅卡及以上等級的會員使用。

大莊家RV Resort度假營，目前全面恢復正常容納量，為喜好體驗休閒度假的旅客提供逾210個度假營營位。更多詳情，或預訂大莊家賭場度假村酒店或心屬服務，可電免費專線 (877) 711-2946，或瀏覽www.pechanga.com。

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