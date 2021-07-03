新世紀傢俱國慶日特賣 高達80%off

名牌超大型溫馨轉角布沙發

「新世紀傢俱」於國慶長週末期間，推出國慶日大特賣活動，特價商品折扣高達80%off，有關詳情可電626-285-9788查詢。

在聖蓋博山谷區已有20多年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，應有盡有。代理上百種意大利及美國 名牌家具；各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品，新貨及樣品全部以低價出售，購買新屋置新家具或更換家具，均可前往參觀比較。

該店表示，因為疫情 大家關在家裡很久了，目前漸漸可以重過以前的生活，也因為疫情在家的時間增多，發現家裡的家具需要更換，那麼就讓疫情後給家一個新鮮感，讓一家人住得更舒適些。

這次的國慶日大特賣，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位皮沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價399元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌和七餐椅組特價399元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼 實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價399元等。名牌超大型溫馨轉角布沙發（見圖）亦在特價中。

另特別推出美國第一品牌Ashley家具大傾銷，有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

「新世紀傢俱」地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業，時間由上午11時至下午6時。