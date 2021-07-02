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台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

中華文化易經講座 蒙市舉行需先訂位

【洛杉磯訊】

疫情稍緩，各地解封，一年一度的中華文化易經講座，將於7月10日、17日星期六下午，在蒙特利公園市Marriott舉行。必需先訂位，洽詢詳情電話626-374-9698。

主辦單位負責人楊泰鵬、他也是僑聯洛杉磯主任，他說，本次講座全免費，目的在宣揚中華文化。

主辦單位表示，經歷世紀難逢的可怕疫情之後，人類是不是應該反省，上天為什麼會降下這麼可怕的傳染病來處罰人類？河洛話有句俗語說得好：「人若不照天理，天就不依甲子」。人類污染地球，破壞環境，地球暖化，超越臨界點， 造成氣候變遷、乾旱酷熱引起森林火災：澳大利亞森林大火、巴西亞馬遜大火、加州山火更是變成每年都有的常態。大火產生的二氧化碳遠遠超過人類的排放量，如此惡性循環，不止人類生活艱難指數升高，面對的生存挑戰增加，殺人病毒突然在這時候出現全球肆虐；這一切不會改變除非人類「依天理」。那什麼是「天理」？人法地、地法天、天法道、道法自然，大自然就是天理，道可道，非常道，天理是常道，宇宙萬象瞬間變化，從這萬變中找出不變的天理，從「變易」中，找出真理「經」，就是「易經」的意思。

疫情 加州 氣候變遷

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