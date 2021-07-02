托侖斯H Mart超市 五周年歡樂大促銷

1982年在美國 創立的亞洲超市品牌H Mart，將為托侖斯（Torrance）分店（見圖），舉辦盛大的五周年感恩歡樂大促銷活動。

H Mart托侖斯分店，自2016年開業至今，爲了回饋顧客支持，五周年促銷期間，將提供優質熱門產品的超值特價優惠，包括鮮美海鮮、優質蔬果、及高端肉食，折扣很大，限時限量，先到先得。

此次五周年歡樂大促銷活動，將從6月30日開始至10月5日結束，共14周，每兩週將推出12款超值優惠產品，其中包括熱銷的人氣產品和質量優異的鮮美海鮮（新鮮優質大龍蝦）。活動期間，所有H Mart智慧卡會員，均可享各種熱賣商品限時限量的優惠，只要會員卡輕輕一掃，優惠立刻到手。 所有熱銷產品，品質優良，顧客們可以在通過店內傳單，H Mart 官網 (www.hmart.com)，或者H Mart App來瞭解最新優惠產品。

本次五周年特別促銷的折扣信息，將通過電子郵件和H Mart官方微信 ，發放給每一位H Mart的智慧卡會員們。

此次優惠活動僅對 H Mart智慧卡會員有效。H Mart智慧卡會員可享受店內獨家折扣，積分累積1000即可獲得10美元的積分獎勵($1=1點)。 智慧會員卡可在H Mart任何分店服務中心辦理，或下載H Mart會員專屬APP進行線上註冊。另外，可搜索關注H MART官方微信公衆號：hmartofficial， 添加小編微信hmart1982，加入當地H Mart微信群，參與微信平臺獨有的不定期優惠活動，更多福利 。

H Mart 托侖斯店地址 4340 Pacific Coast Hwy, Torrance, CA ，電話 (310) 974-6880。