我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

托侖斯H Mart超市 五周年歡樂大促銷

【洛杉磯訊】

1982年在美國創立的亞洲超市品牌H Mart，將為托侖斯（Torrance）分店（見圖），舉辦盛大的五周年感恩歡樂大促銷活動。

 H Mart托侖斯分店，自2016年開業至今，爲了回饋顧客支持，五周年促銷期間，將提供優質熱門產品的超值特價優惠，包括鮮美海鮮、優質蔬果、及高端肉食，折扣很大，限時限量，先到先得。

此次五周年歡樂大促銷活動，將從6月30日開始至10月5日結束，共14周，每兩週將推出12款超值優惠產品，其中包括熱銷的人氣產品和質量優異的鮮美海鮮（新鮮優質大龍蝦）。活動期間，所有H Mart智慧卡會員，均可享各種熱賣商品限時限量的優惠，只要會員卡輕輕一掃，優惠立刻到手。 所有熱銷產品，品質優良，顧客們可以在通過店內傳單，H Mart 官網 (www.hmart.com)，或者H Mart App來瞭解最新優惠產品。

本次五周年特別促銷的折扣信息，將通過電子郵件和H Mart官方微信，發放給每一位H Mart的智慧卡會員們。

此次優惠活動僅對 H Mart智慧卡會員有效。H Mart智慧卡會員可享受店內獨家折扣，積分累積1000即可獲得10美元的積分獎勵($1=1點)。 智慧會員卡可在H Mart任何分店服務中心辦理，或下載H Mart會員專屬APP進行線上註冊。另外，可搜索關注H MART官方微信公衆號：hmartofficial， 添加小編微信hmart1982，加入當地H Mart微信群，參與微信平臺獨有的不定期優惠活動，更多福利

H Mart 托侖斯店地址 4340 Pacific Coast Hwy, Torrance, CA ，電話 (310) 974-6880。

微信 美國 福利

上一則

南加天氣稍降溫 國慶假後還是熱

下一則

洛城新語／對外強硬並不等於愛國

延伸閱讀

好康報您知

好康報您知
好康報您知

好康報您知
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
THE K-MARKET 桑尼維爾店6月4日隆重開張

THE K-MARKET 桑尼維爾店6月4日隆重開張
MLB／首局狂灌11分 道奇暴力打線 改寫例行賽紀錄

MLB／首局狂灌11分 道奇暴力打線 改寫例行賽紀錄
好康報您知

好康報您知

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
圖為上周發生在蒙市丁胖子廣場停車場的搶劫案。（本報檔案照）

洛縣知名商場三名華女拎的包 眾目睽睽下連續被搶

2021-06-27 19:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕