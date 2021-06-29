欠房租或水電？租金救濟計劃幫你忙

新冠肺炎疫情 底下，不少租客因失去工作而無力交租，加州政府推行了Covid-19租房紓困 計劃，幫助受新冠肺炎疫情影響而無力交租的合資格家庭提供援助，向房東 支付欠租。華埠 服務中心可協助華裔民眾申請。

華埠服務中心表示，只要房客是因新冠肺炎疫情影響而有資格領取失業救濟金或家庭收入減少而面臨經濟困難；及有無家可歸或有住房不穩定風險；以及家庭總收入不超過地區中位數收入的80%，即有機會符合申請資格。房客無需擔心合法身份之問題。此計劃志在援助有急切需要的家庭，不會核實房客的合法身份，只要能提供相關的文件即可。

華埠服務中心又說此計劃需要房東及房客共同參與，一旦申請成玏，此計劃將為房客支付從2020年4月1日至2021年3月31日期間所累積的欠租的80%；房東需同意放棄收取剩餘欠租的20%。對房客而言，那就是無債一身輕了；而那些累積下來的水電費等房客也可申請由此計劃代為清繳。

即使房東不願意共同參與此計劃，房客也可單方面進行申請，如獲批准，也可得到上述期間所欠租金的25%，以達到驅逐保護令之最低要求，解除無家可歸之風險。當然，房東也可參與此計劃，以及邀請符合合資格房客積極參與，共同解決欠租問題。

華埠服務中心作為地區服務組織的先驅，一直走在最前線，為廣大市民提供各種生活上的協助。該中心是此計劃的地區合作伙伴之一，為申請者在整個申請過程中提供專業的協助及跟蹤服務，而且我們提供多種語言服務，務使此計劃能惠及更多的合資格家庭。

如欲了解更多相關資訊，可瀏覽HousingIsKey.com，或直接致電華埠服務中心213-808-1796，聯絡陸慶美小姐或朱紅霞小姐查詢參加詳情。華埠服務中心地址:767 N. Hill St., Suite 400, Los Angeles, CA 90012，辦公時間：星期一至星期五上午9時至下午3時。