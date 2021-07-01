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江婷會計師 與稅局交涉上訴經驗豐富

哈仙達岡訊

江婷專業會計師( Tina Chiang, CPA) 在南加州哈仙達岡和聖費南度谷，均設有事務所，專精解決 IRS 查稅、執行 IFRS ( 國際財務 ) 、審計、Audit，Review 和 Compilation。與稅局交涉上訴經驗豐富，曾替客戶免除高達9000萬元稅金。

江婷累積多年與聯邦州稅局交涉上訴經驗，譲客戶財務結構健全，融資企業貸款，順利審核上櫃，合理迅速省稅，使客戶無後顧之憂。包括合法合理國際省稅，提供同行評審顧問，審核認證；公司成立、改組及國際稅務規畫輔導、合夥納稅報表；個人、合夥、公司、LLC、跨國或跨州公司、信託遺產稅務申報；國稅局 ( IRS ) 、州稅局 ( FTB )查帳交涉抗辯申訴。

江婷會計師事務所承辦的著名案例如下：2015年為華裔客戶結案免除9000萬元稅金。2018年為客戶成功拿到聯邦退稅1146萬4279元，加州退稅252萬8062元。2016年為客戶成功申報拿到聯邦退稅1500萬美金，加州退稅500萬美金，為全加州最高個人退稅額。2008年南加州為客戶與聯邦政府交涉成功，結案免除3000萬稅金。2003年為客戶與政府機構們交涉，成功降低資產稅600萬元。2001年為客戶贏得州稅查帳訴訟，節省稅金高達97萬元。1998年為客戶贏得國稅查帳訴訟，節省稅金35萬元。

江婷會計師事務所聘有多位專業會計師，專業負責服務。承辦業務包括審核簽證各類會計財務報表；上櫃上市公司審核簽證及輔導；在美子公司的財務審核簽證；商業帳簿管理；電腦會計制度設計和建立及管理。

專精：薪資審計，銷售稅審計，商業簿記，會計審計，IFRS審計，內部控制審計，非營利組織審計，退休計畫審計，城市發展審計 (HUD audit)，和政府審計。設計企業財務組織結構；各種信托成立（TRUST)及規畫 ; 規畫國際企業財務；遺產贈予策畫（ESTATE PLANNING) ; 協助企業貸款分析 ; 商業合夥、離婚訴訟的財務資料處理。

江婷資歷是南加大USC會計稅務碩士、中原大學會計系畢業、美國國際會計事務所審計專家、加州註冊檢定合格會計師、全美及加州會計師協會會員。哈仙達岡地址 17870 Castleton St., Suite 116, City of Industry，電話 626-810-7568。聖費南度谷地址 : 19318 Ventura Blvd, Suite 206, Tarzana，電話818-998-5009。另在台灣及上海均設有分部  。有關詳情可參考世界日報2020年電話簿A29 頁。 網址www.ChineseCPA.com

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